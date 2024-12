WHITE PLAINS, NY / ACCESSWIRE / 16. Dezember 2024 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) ("Loar", "wir" und "unser"), gab heute bekannt, dass es drei neuen Mitarbeitern Optionen zum Kauf von insgesamt 68.000 Stammaktien gewährt hat. Die Optionen zum Kauf von Stammaktien wurden ohne Genehmigung der Aktionäre als wesentliche Anreize für die Mitarbeiter gewährt, die ein Arbeitsverhältnis bei Loar gemäß Abschnitt 303A.08 des NYSE-Leitfadenhandbuchs für börsennotierte Unternehmen aufnehmen, und wurden vom Compensation Committee des Board of Directors von Loar genehmigt.

Jede Gewährung von Optionen zum Erwerb von Stammaktien wird in fünf separaten, gleich großen Tranchen gewährt: Tranche A, Tranche B, Tranche C, Tranche D und Tranche E. Tranche A wird am ersten Jahrestag der Gewährung mit einem Ausübungspreis unverfallbar, der dem Schlusskurs unserer Stammaktien am Börsentag unmittelbar vor dem Tag der Gewährung entspricht (der "Gewährungspreis"). Tranche B wird am zweiten Jahrestag des Gewährungsdatums mit einem Ausübungspreis, der dem Produkt von 1,10 und dem Gewährungspreis entspricht, unverfallbar. Tranche C wird am dritten Jahrestag des Gewährungsdatums mit einem Ausübungspreis, der dem Produkt von 1,21 und dem Gewährungspreis entspricht, unverfallbar. Tranche D wird am vierten Jahrestag des Gewährungsdatums mit einem Ausübungspreis, der dem Produkt von 1,33 und dem Gewährungspreis entspricht, unverfallbar. Tranche E wird am fünften Jahrestag des Gewährungsdatums mit einem Ausübungspreis, der dem Produkt von 1,46 und dem Gewährungspreis entspricht, unverfallbar. Die Optionen verfallen (i) zehn Jahre nach dem Gewährungsdatum oder (ii) 90 Tage nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, es sei denn, es liegt ein Todesfall, eine Behinderung oder ein anderer Grund vor; der frühere Zeitpunkt ist maßgeblich. Die Optionen zum Erwerb von Stammaktien unterliegen individuellen Zuteilungsvereinbarungen.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind keine historischen Fakten, sondern beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen von Loar in Bezug auf sein Geschäft, seinen operativen Betrieb und andere damit verbundene Faktoren. Wörter wie "können", "werden", "könnten", "würden", "sollten", "antizipieren", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "projizieren", "glauben", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die als solche keine Garantie für künftige Leistungen darstellen und Risiken, Ungewissheiten und Annahmen beinhalten, die schwer vorhersehbar sind. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem Ungewissheiten in Bezug auf die Marktbedingungen, die Volatilität des Kurses der Stammaktien von Loar und andere Faktoren in Bezug auf das Geschäft von Loar, die im Prospekt des Unternehmens vom 12. Dezember 2024 in der jeweils gültigen Fassung, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und im letzten Quartalsbericht von Loar auf Formular 10-Q, unter anderem unter der Überschrift "Risk Factors", sowie in den nachfolgenden Einreichungen von Loar bei der SEC beschrieben sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage in dieser Pressemitteilung bezieht sich nur auf das Datum dieser Mitteilung. Loar ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Ansprechpartner

Ian McKillop

Investor Relations, Loar Holdings

mailto:IR@loargroup.com

QUELLE: Loar Group Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77835Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77835&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US53947R1059Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18825900-loar-holdings-inc-gewaehrung-anreiz-optionen