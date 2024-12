Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Selbst Experten sind sich einig - keine Tech-Marke ist so widerstandsfähig wie Huawei. Mit einer Innovation nach der anderen ist es Huawei gelungen, einen bemerkenswerten Sprung in der Marktbeherrschung zu machen, insbesondere im Bereich der Wearables und Smartphones.Ihre jüngsten bahnbrechenden Bemühungen im Bereich der faltbaren Smartphones sind besonders bemerkenswert, da sie die Marke unter die Top 3 auf dem weltweiten Markt für faltbare Smartphones gebracht haben. Laut einem Bericht von Counterpoint Research stiegen im ersten Quartal 2024 die weltweiten Auslieferungen faltbarer Smartphones von Huawei im Vergleich zum Vorjahr um 257 %, und sein Marktanteil erreichte 35 %, womit er Samsung als Spitzenreiter bei der Produktion faltbarer Telefone ablöste.Eine 5-jährige Innovationsreise mit WeitblickVielleicht hat es geholfen, dass Huawei als Erster vorausgesagt hat, dass faltbare Bildschirme ein unvermeidlicher Mainstream-Trend in der zukünftigen Smartphone-Entwicklung werden würden - bereits vor neun Jahren erwähnte Huawei BG CTO Li Xiaolong (Bruce Lee) erstmals ein dreifach faltbares Smartphone-Konzept, dessen Entwicklung Jahre dauerte.Bereits 2019 hat Huawei mit der ersten Veröffentlichung des HUAWEI Mate X auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona die Führung übernommen und einen völlig neuen Formfaktor im Smartphone-Design eingeführt. 5 Jahre später wird Huawei mit der kürzlichen Markteinführung des HUAWEI Mate XT in China als Branchenstörer gefeiert.Visionen in die Realität umsetzenUm in den fünf Jahren zwischen dem ersten und dem neuesten faltbaren Gerät große Sprünge machen zu können, hat Huawei einen unnachgiebigen Unternehmensgeist mit seinem innovativen Gen vereint, indem es einen prägnanten Ansatz für seine Innovationen gewählt und jede Vision sorgfältig in die Realität umgesetzt hat.Jedes Jahr investiert Huawei mehr als 10 % seiner Umsatzerlöse in Forschung und Entwicklung. Die gesamten F&E-Investitionen der letzten zehn Jahre belaufen sich mittlerweile auf über 1,11 Billionen CNY, was bedeutet, dass jährlich mehr als 100 Milliarden CNY in Produkte und Technologien fließen. Laut der Boston Consulting Group (BCG) ist Huawei das achtinnovativste Unternehmen der Welt und belegt im EU-Anzeiger für FuE-Investitionen der Industrie 2023 den fünften Platz.Dieser Ansatz hat sich bei jeder Generation der faltbaren Huawei-Geräte bewährt, die alle ihren Erfolg hatten: das nahtlose externe Falten des Mate X, das nahtlose interne Falten des Mate X2, der bemerkenswert dünne, leichte und leistungsstarke Mate X3/5 und die Triple-Fold-Technologie der neuen Generation Mate XT - jedes Produkt hat sein bahnbrechendes technisches Highlight.Lösungsfokussierte Strategie: Ein benutzerorientierter AnsatzWie seine Sprecher betonten, fand Huawei die meiste Motivation im Feedback der Nutzer und in der Unterstützung der Verbraucher.Zu den größten Problemen, die die Marke bei den Verbrauchern ausmachte, gehörten die Haltbarkeit des faltbaren Bildschirms, die Gesamtkonstruktion und das Gewicht des Geräts sowie die Falten, die sich beim häufigen Falten des Bildschirms bilden.Die Bewältigung allgemeiner Probleme der Nutzererfahrung ist zu einer der höchsten Prioritäten geworden. Dieses nutzerorientierte Ethos machte den Weg frei für kreative Lösungen für seine faltbaren Geräte, zu denen die Entwicklung des Wassertropfen-Scharniers, des fortschrittlichen Präzisionsscharniersystems und die Integration von Kunlun Glass gehören.Gleichzeitig ist es der Marke gelungen, ihre Produkte schlank und leicht zu halten. Die neueste Version des Mate XT wurde oft für sein dünnes Design gelobt und ist bekanntlich genauso dick wie das zweifach gefaltete Smartphone von Samsung.Ein bahnbrechender Trend, der eine Ära prägtIn China hat Huawei diese Woche das brandneue faltbare Mate X6 vorgestellt. Die Begeisterung der chinesischen Verbraucher für dieses Telefon erreichte nach der Mate Brand Ceremony ebenfalls ihren Höhepunkt. Mit Stand vom 26. November haben die Vorbestellungen im offiziellen HUAWEI-Online-Store die Marke von 1 Million überschritten. Auch in den sozialen Medien haben viele Verbraucher große Erwartungen an das Gerät geäußert und damit einmal mehr an die Stellung von Huawei als "Pionier der faltbaren Technologie" erinnert.Während sich die Marke darauf vorbereitet, das HUAWEI Mate X6 außerhalb des heimischen Bodens zu veröffentlichen, haben viele andere Marken (https://www.tomsguide.com/phones/samsung-phones/samsung-tri-fold-phone-reportedly-coming-next-year-and-we-just-got-the-first-details-on-the-design) bereits versucht, mit ihren eigenen Versionen von Tri-Foldables zu folgen.Dies ist nicht nur ein Beweis für die bahnbrechende Vision von Huawei, sondern solche Fortschritte sind ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Tech-Industrie, die bisher weitgehend fehlte. 