Mitarbeiterentwicklung heißt Mitarbeiterbindung. Gerade in Zeiten des anhaltenden Fachkräftemangels gilt es, - auch - für Unternehmen in der Fruchtbranche in die kontinuierliche Weiterbildung zu investieren: Denn dies ist ein herausragender Schlüssel zum Erfolg. Bildquelle: Pixabay Das Frische Seminar bietet 2025 ein umfangreiches Programm für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...