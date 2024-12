ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Bewertung der Aktien von Jenoptik bei einem Kursziel von 29 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Jenaer seien ein Technologieführer mit unterschätztem Potenzial, schrieb Analyst Olivier Calvet in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Er hob den Bereich Photonik mit seinen unterschiedlichen Anwendungsfeldern hervor. Auch mit einer konservativen Prognose für 2025 sieht er auf Zwölfmonatssicht viel Kurspotenzial./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2024 / 20:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2NB601