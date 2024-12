NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Danone bei einem Kursziel von 71 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Die Franzosen seien mit ihrer proteinreichen Beikost ein möglicher Gewinner des Booms der GLP-1-Abnehmspritzen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in seiner am Dienstag vorliegenden Neueinschätzung. Die Marktanteile der Franzosen entwickelten sich insgesamt stark. Beides hält der Experte aber für eingepreist./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2024 / 04:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000120644