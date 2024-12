Hamburg, Hard/Vorarlberg (ots) -Mit der Übernahme durch einen Investor hat die traditionsreiche österreichische Fahrradmarke Simplon wieder eine Zukunft. Im Zuge der Insolvenz in Eigenverwaltung war enomyc exklusiv mit der Investorensuche beauftragt worden. Der Käufer will die Zukunft einer der führenden Marken im österreichischen Fahrradsport sowie die Fertigung mit rund 140 Beschäftigten nachhaltig absichern.Die M&A-Experten Dr. Tim Bauer und Andrej Kirschke von der Mittelstandsberatung enomyc hatten den Investorenprozess in der Insolvenz begleitet. "Aufgrund des Eigenverwaltungsverfahrens stand die Suche nach einem Käufer unter besonders großem Zeitdruck", so Bauer. "Umso mehr freuen wir uns, schnell einen passenden Investor gefunden zu haben."Der in Wien ansässige Finanzinvestor will in die Stärkung der Marke Simplon investieren und die Expansion am europäischen und internationalen Fahrradmarkt vorantreiben. Der dazu vorgelegte Zukunftsplan wurde von den Gläubigern einstimmig angenommen.Simplon ist für seine hochwertigen Premium-Fahrräder bekannt. Das 1961 von der Vorarlberger Familie Hämmerle gegründete Unternehmen entwickelt und produziert seine Fahrräder ausschließlich in Österreich. Die Produktionsstätte in Hard gilt als eine der modernsten Fertigungen von Fahrrädern für jeden Einsatzbereich mit und ohne Motorunterstützung in Europa.Über enomyc:enomyc ist eine europaweit tätige Beratung für mittelständische Unternehmen und wurde 2003 mit einer klaren Mission gegründet: Ein krisensicheres, nachhaltiges und leistungsstarkes Wachstum von Unternehmen im Digitalzeitalter zu fördern. Inzwischen ist enomyc eine der führenden Unternehmensberatungen für den Mittelstand mit Standorten in Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Köln, Stuttgart, München und Paris.Seit der Gründung im Jahr 2003 begleitet enomyc mittlere und Großunternehmen durch strategische Beratung, digitale Transformation und innovative Wachstumsstrategien. enomyc wurde elfmal in Folge (seit 2014) als "Beste Berater" von brand eins ausgezeichnet, erhielt achtmal den TOP CONSULTANT Award (seit 2017) und wurde 2020 von der WirtschaftsWoche als einer von Deutschlands besten Unternehmensberatern geehrt.Pressekontakt:Cathleen Möbius, Head of MarketingM +49 162 2544 592T +49 40 300359-77Neuer Wall 5720354 Hamburgmoebius@enomyc.comwww.enomyc.comOriginal-Content von: enomyc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164573/5932163