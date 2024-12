Emittent / Herausgeber: junicorn Consulting / Schlagwort(e): Sonstiges

Analyse zu LinkedIn in der Investor Relations: Videocontent als ungenutztes Potenzial bei DAX- und MDAX-Unternehmen



17.12.2024 / 09:00 CET/CEST







JUNICORN & KIRCHHOFF LINKEDIN STUDIE / PRESSEMITTEILUNG Analyse zu LinkedIn in der Investor Relations: Videocontent als ungenutztes Potenzial bei DAX- und MDAX-Unternehmen Hohe Präsenz auf LinkedIn: 100 % der DAX-Unternehmen und 74 % der MDAX-Unternehmen veröffentlichten Inhalte zu den Quartalszahlen Q3 2024 auf LinkedIn.

Engagement durch visuelle Inhalte und Videos: Bewegtbild erzielt die höchsten Interaktionsraten, werden aber nur von rund 38 % der MDAX- und 42 % der DAX-Unternehmen genutzt.

Überwiegend englische Posts: 80 % der DAX-Unternehmen und 81 % der MDAX-Unternehmen kommunizieren auf englisch.

Interaktionsraten und Follower-Zahlen: DAX-Unternehmen erzielen im Durchschnitt 750 Likes und Reaktionen pro Beitrag, MDAX-Unternehmen durchschnittlich 242. Hamburg, 17. Dezember 2024 - Junicorn Consulting, die digitale Investor Relations Beratung, hat gemeinsam mit der Hamburger Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG, Kirchhoff Consult, erstmals die LinkedIn-Posts der DAX- und MDAX-Unternehmen zu den Ergebnissen des dritten Quartals analysiert. Bereits im März 2024 veröffentlichten die beiden Beratungen eine Studie, die sich ausschließlich den Q3 2023 LinkedIn-Beiträgen der 50 MDAX-Unternehmen widmete. Im Rahmen der aktuellen Analyse wurden die Beiträge der Unternehmensaccounts systematisch nach Format, Inhalt und Reaktionen untersucht. Ziel der Studie war es, Einblicke in die Nutzung von LinkedIn als Kommunikationsplattform für Investor Relations zu gewinnen und Best Practices für eine effektive Ansprache der Zielgruppen abzuleiten. Julia Stoetzel, Gründerin und CEO von junicorn Consulting: "Unsere Studie zeigt: Ein gut platzierter LinkedIn-Post kann mehr Reichweite und Interaktionen erzielen als ein Artikel im Handelsblatt. Unternehmen, die diese Chance strategisch nutzen, stärken ihre digitale Präsenz und holen Investoren dort ab, wo sie aktiv sind." Jens Hecht, CFA, Managing Partner bei Kirchhoff Consult: "Unsere Analyse zeigt, dass sich LinkedIn für Social Media IR durchsetzt. Alle DAX-Unternehmen und die Mehrheit der MDAX-Unternehmen nutzen diesen Kanal für ihre Zahlenveröffentlichung. Bei den Formaten und dem Engagement gibt es allerdings noch viel Potenzial. Video is King. Und das nutzen nur rund 40% der analysierten Unternehmen. IR-Abteilungen, die sich ausschließlich auf Text und Pressemitteilungen verlassen, erzielen weniger Reichweite und geringes Engagement mit der Zielgruppe." Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammengestellt: 100 % der 40 DAX-Unternehmen haben einen Post inklusive Finanzkennzahlen zu den Quartalszahlen Q3 2024 auf LinkedIn veröffentlicht. Im MDAX veröffentlichten 74 % der Unternehmen Inhalte zu Q3 2024 (Q3 2023: 76 %).

Am häufigsten wurden die Kennzahlen EBIT/EBITDA (DAX: 90 %; MDAX: 57 %), Umsatz (DAX: 100 %; MDAX: 68 %) und Free Cash Flow (DAX: 60 %; MDAX: 30 %) miteinbezogen.

80 % der DAX-Unternehmen und 81 % der MDAX-Unternehmen veröffentlichten die Inhalte auf Englisch.

68 % der DAX-Unternehmen veröffentlichen visuelle Inhalte wie visuelle Elemente, Charts oder Grafiken. 33 % der Unternehmen verwendeten statisches Bildmaterial, das nur die gemeldeten Zahlen ohne Vergleiche zeigte.

57 % der MDAX-Unternehmen veröffentlichten ein Bild oder eine Bilderreihe zu ihrem LinkedIn-Beitrag (Q3 2023: 53 %). Die meisten Bilder (38 %) präsentierten Kennzahlen, während 10 % den CEO oder CFO zeigten.

38 % der MDAX-Unternehmen posteten ein Video (Q3 2023: 37 %), in dem zu gleichen Teilen Kennzahlen oder der CEO oder CFO dargestellt wurden.

Videos dominieren das Engagement der Inhalte der DAX-Unternehmen: Obwohl sie von weniger als der Hälfte der Unternehmen genutzt werden, erzielen Videos die höchsten Interaktionsraten.

83 % der DAX-Unternehmen und 68 % der MDAX-Unternehmen, die einen Beitrag veröffentlichten, machten Angaben zur Prognose (Q3 2023: 73 %).

42 % der MDAX-Unternehmen, die einen Beitrag veröffentlicht haben, haben den CEO und/oder den CFO miteinbezogen (Q3 2023: 42 %).

Die DAX-Unternehmen haben im Durchschnitt 1.071.589 Follower. Die meisten Follower hat Siemens mit 7,2 Millionen, gefolgt von Bayer und BMW. Die MDAX-Unternehmen haben durchschnittlich 178.000 Follower auf LinkedIn. Platz eins belegt Puma mit 1.328.546 Followern, gefolgt von Lufthansa und Thyssen Krupp (Q3 2023: Puma, Thyssen Krupp, Evonik).

Die durchschnittliche Anzahl der Likes und Reaktionen pro Post beträgt 750 im DAX und 242 im MDAX.

15 % der DAX-Unternehmen und 2 % der MDAX-Unternehmen haben einen eigenen IR-Account.

Prägnanz und visuelle Dynamik überzeugen im DAX: Kurze, ansprechende Inhalte und lebendige Bildformate sind entscheidend für maximale Wirkung. Methodik der Erhebung Für die Studie wurden die Unternehmensaccounts der 40 DAX und 50 MDAX-Unternehmen analysiert. Die Posts zur Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse wurden nach den folgenden Kriterien ausgewertet: Format des Posts (Video, Bild, Text), Angabe von Kennzahlen, Erläuterungen zur Geschäftsentwicklung, Angabe eines Ausblicks, Länge des Videos, visueller Inhalt, Emojis und Hashtags, Einbindung des CEO oder CFO, Followerzahl, Reaktionen, Kommentare. Auch bei Unternehmen mit abweichenden Geschäftsjahren wurde auf die Q3-Posts Bezug genommen. Über Junicorn Consulting Junicorn zählt zu den führenden Beratungen für digitale Investor Relations im deutschsprachigen Raum. Mit einem innovativen Ansatz verbindet Junicorn moderne digitale Strategien mit bewährten Methoden der Investor Relations, um Unternehmen bei der Optimierung ihres Kapitalmarktauftritts zu unterstützen. Das Team bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung an den Kapitalmärkten sowie fundierte Expertise in digitaler Mediengestaltung und Content Creation mit. Seit der Gründung vor zwei Jahren hat Junicorn über 40 Kunden erfolgreich dabei begleitet, ihre digitale und traditionelle Kapitalmarktkommunikation auszubauen und zu stärken. Mit Formaten wie dem Podcast 'junicorn.talk' hat sich Junicorn zudem als Impulsgeber für aktuelle Themen rund um die Investor Relations in der DACH-Region etabliert. Erfahren Sie mehr auf: https://www.junicornconsulting.com Über Kirchhoff Kirchhoff Consult ist mit rund 70 Mitarbeitenden eine führende Kommunikations- und Strategieberatung für Finanzkommunikation und ESG im deutschsprachigen Raum. Seit über 30 Jahren berät Kirchhoff Kunden in allen Fragen der Finanz- und Unternehmenskommunikation, bei Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten, beim Börsengang, im Bereich der Investor Relations sowie der ESG- und Nachhaltigkeitskommunikation. 'Designing Sustainable Value': Kirchhoff verbindet inhaltliche Kompetenz mit exzellentem Design und schafft damit nachhaltig Werte. Kirchhoff Consult ist Mitglied im TEAM FARNER, einer europäischen Allianz von Partner-geführten Agenturen. Gemeinsames Ziel: Aufbau des europäischen Marktführers für integrierte Kommunikationsberatung. Erfahren Sie mehr auf: kirchhoff.de PRESSEANFRAGEN Junicorn Consulting Julia Stoetzel Heckmannufer 4 10997 Berlin julia@junicornconsulting.com Kirchhoff Consult Janina Schumann Borselstraße 20 22765 Hamburg M +49 173 233 52 98 janina.schumann@kirchhoff.de



