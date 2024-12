Neue Ansätze wie Bewerbungen via Whatsapp stoßen auf wachsendes Interesse: Die Ausgestaltung zeigt jedoch, dass das Angebot den Erwartungen oft nicht standhält. Junge Menschen dort abholen, wo sie stehen: Nicht selten ist das in der S-Bahn, im Einkaufszentrum oder auf dem Fußballplatz der Fall. Und meist mit dem Smartphone in der Hand. Um diese Bewerberzielgruppe abzuholen, setzen inzwischen einige Unternehmen auf Messenger-Dienste im Bewerbungsprozess. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...