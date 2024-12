Die Veranstaltung wird ausgeweitet, um den deutschen Markt für Energiespeicherung eingehend zu beleuchten, nachdem Deutschland in nur einem Jahr einen Anstieg der Gigawatt-Kapazität um 27,9 % verzeichnet hat.

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 17. Dezember 2024 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, die wichtigste Veranstaltung der Region im Bereich Batterien, Elektro- und Hybridfahrzeugtechnik, stellt den Energy Storage Summit Germany als Teil der Veranstaltung vor, die vom 3. bis 5. Juni 2025 in der Messe Stuttgart stattfindet.

Der Energy Storage Summit Germany, der aus der Energy Storage Summit-Reihe hervorgegangen ist, beleuchtet den rasanten Aufstieg Deutschlands im wettbewerbsintensiven europäischen Speichersektor und ist Teil eines Portfolios von zehn Veranstaltungen, die sich ausschließlich dem Einsatz von Energiespeichern widmen.

Das Land entwickelt sich zu einem Vorreiter bei der Energiespeicherung in Europa; das Wachstum wurde in der Vergangenheit durch den privaten Speichersektor angetrieben. Nun vollzieht sich in der Branche ein Wandel hin zu Installationen im Großmaßstab mit einer installierten Gesamtkapazität von 1,7 Gigawatt (GW) bis Ende 2023 sowie einer Speicherkapazität von 16 GWh, die bis Ende der ersten Jahreshälfte 2024 installiert wurde. Die deutsche Aufsichtsbehörde und Übertragungsnetzbetreiber gehen mittlerweile davon aus, dass bis 2037 Energiespeicher im Großmaßstab mit 24 GW Kapazität in das Netz integriert werden, was eine riesige neue Chance für den Sektor zu erkennen gibt.

"Wir freuen uns, eine so etablierte, weltweit führende Veranstaltung wie The Battery Show Europe um den Energy Storage Summit Germany, eine neue Veranstaltung in unserer weltweit führenden Reihe, zu erweitern und den Teilnehmern dieser benachbarten Sektoren Inhalte zu bieten, die im Einklang mit ihren Zielen und Interessen stehen", so Andy Colthorpe, Redakteur von Energy-Storage.News. "Die Ausrichtung einer Veranstaltung im Herzen des europäischen Marktes und einer globalen Drehscheibe für Energiespeicherung ist überaus sinnvoll und schafft einen immensen Wert für diese beiden im Zeichen des Wandels stehenden Branchen."

"Energiespeicherung wird für das Publikum von The Battery Show zu einem immer wichtigeren Markt, insbesondere mit Blick auf die Entwicklungen in Europa", erklärt John Lewinski, Vice President, Informa Markets Engineering. "Letztes Jahr haben wir eine neue Bildungsschiene eingeführt, die sich mit stationären Batteriespeichersystemen (BESS) auseinandersetzt. In diesem Jahr werden wir die Lern-, Entdeckungs- und Vernetzungsmöglichkeiten mit führenden Ressourcen und Experten im Energiesektor, die sich insbesondere mit dem Einfluss Deutschlands auf den Sektor beschäftigen, weiter ausbauen."

Der Energy Storage Summit Germany wird sich mit der aktuellen Regulierungslandschaft in Deutschland, den Anreizen des für 2028 vorgeschlagenen Kapazitätsmarktes, bewährten Handelsverfahren, den Umsatzmöglichkeiten für Händler und den Herausforderungen der Projektentwicklung befassen.

An der Veranstaltung werden auch Deutschlands führende Entwickler und unabhängige Kraftwerksbetreiber (IPPs), Investoren, politische Entscheidungsträger, Übertragungsnetzbetreiber (TSOs), Hersteller, Optimierungsspezialisten, Händler und Berater teilnehmen, die alle darum bemüht sind, den Weg für den Einsatz von Energiespeichern in Deutschland zu ebnen. Um mehr über den Energy Storage Summit Germany zu erfahren, besuchen Sie: storagegermany.solarenergyevents.com

Über das Energy Storage Summit-Portfolio

Das Energy Storage Summit-Portfolio bietet eine globale Plattform, um wichtige Branchenakteure in der gesamten Lieferkette des Energiespeichermarktes zusammenzubringen. Jede der 10 rund um den Globus stattfindenden Veranstaltungen setzt sich mit den spezifischen Aspekten jeder Region in Bezug auf die Energiespeicherung auseinander. Mit Workshops vor Ort, Networking, Diskussionsrunden und Präsentationen mit wichtigen regionalen Entwicklern, unabhängigen Kraftwerksbetreibern, regionalen Übertragungsorganisationen (RTOs) und unabhängigen Netzbetreibern (ISOs), politischen Entscheidungsträgern, Energieeinkäufern, Dienstleistern, Anlegern und Bauträgern stehen diese Veranstaltungen an der Spitze von Innovation und Bildung.

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie, die zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo stattfindet, der einzigen Messe und Konferenz, die ausschließlich der modernen Batterie und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewidmet ist. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von nahezu 1.000 Herstellern erleben und kennenlernen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und auf eine breite Palette an Informationen über verschiedene Bereiche hinweg und technische Sessions zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering ausgerichtet und schließt The Battery Show Europe, The Battery Show North America und The Battery Show India ein. Im Jahr 2025 wird Informa Markets Engineering The Battery Show South und The Battery Show Asia einführen. Zu den aufgeführten Medienpartnern gehören Battery Technology and DesignNews von Informa Markets. Weitere Informationen erhalten Sie unter informamarkets.com.

Über Informa Markets Engineering?

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von 3 Billionen $. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

Medienkontakt?

Informa Markets Engineering?

EngineeringPR@informa.com

Dazugehöriges Bild

QUELLE: INFORMA MARKETS - ENGINEERING

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77839Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77839&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18826746-energy-storage-summit-germany-erweitert-the-battery-show-europe