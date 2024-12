ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 11500 auf 13500 Pence angehoben. Trotz der jüngst überdurchschnittlichen Kursentwicklung im Vergleich zu anderen Papieren europäischer Börsenbetreiber erschienen die Papiere der Briten noch vergleichsweise günstig, schrieb Analyst Michael Werner in seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung. Die erwartete Gewinnsteigerung um im Schnitt 15 Prozent per annum bis 2027 und ein möglicherweise steigender Bewertungsmultiplikator sorgten für ein attraktives Chance-Risiko-Profil. Den nächsten Kurstreiber erwartet Werner vom Quartalsbericht, vor allem im direkten Vergleich mit den Wettbewerbern./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2024 / 22:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

