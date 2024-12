Berlin (ots) -Der Verband der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW) begrüßt den finalen Beschluss des Rates der Europäischen Union zur Verpackungsverordnung. Diese sorge in wichtigen Kernfragen für Klarheit, erkenne den Nachhaltigkeitsbeitrag der Kreislaufverpackung Wellpappe an und könne zusätzliche positive Impulse in der Verpackungsentwicklung und -optimierung setzen."Wir bewerten es als Meilenstein auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft, dass mit der europäischen Verpackungsverordnung jetzt ein neuer verbindlicher Rahmen geschaffen wurde", erklärt der Vorsitzende des VDW Dr. Steffen P. Würth. "Dies gibt nicht nur der gesamten Verpackungsindustrie endlich Planungssicherheit. Wir sind zudem überzeugt, dass sich die dem Beschluss innewohnende Anerkennung von Wellpappe als Kreislaufverpackung für die Nachhaltigkeitsziele auszahlen wird. In Deutschland werden über 95 Prozent der gebrauchten Wellpappe wieder ins Recycling zurückgegeben. Auf diesen erfolgreichen Stoffkreislauf können nun zahlreiche verpackende Branchen auch in Zukunft bauen, die ihre Prozesse noch umweltfreundlicher gestalten wollen", so Würth.Es sei auch davon auszugehen, dass zusätzliche positive Impulse für die Verpackungsgestaltung und -optimierung von der beschlossenen maximalen Leerraumquote ausgehen werden. "Mit klug entwickelten und flexibel einsetzbaren Lösungen aus Wellpappe lässt es sich schon lange effektiv vermeiden, unnötig viel Luft von A nach B zu schicken. Hier gibt es zahlreiche Stellschrauben, um den kostbaren Raum in den Lieferketten besser zu nutzen - unsere Branche steht ihren Partnern dabei weiterhin mit Rat und Tat zur Seite", betont der VDW-Vorsitzende.Noch offen seien aktuell bestimmte Detailfragen der Umsetzung. Dies betreffe beispielsweise den Einsatz von Bündel- oder Umreifungsbändern, die zur sicheren Befestigung von Wellpappe beim Transport zu ihren Abnehmern dienen. Hier appelliere die Wellpappenindustrie eindringlich an die Europäische Kommission, bei der Ausarbeitung der delegierten Rechtsakte die Praktikabilität im Auge zu behalten. "Es wäre sehr bedauerlich, wenn sich hier bei der Überführung in die Praxis neue Hindernisse auftäten, die es der Wellpappenindustrie erschweren würden, weiterhin erfolgreich ihren Beitrag zu leisten", mahnt Würth.Über den Verband der Wellpappen-Industrie e. V. (VDW)Der VDW vertritt als Sprachrohr der Wellpappenindustrie die Interessen von derzeit 31 Mitgliedsunternehmen mit rund 100 Werken und über 18.000 Beschäftigten in ganz Deutschland. Damit repräsentiert der Verband über 80 Prozent der deutschen Wellpappenproduktion. 2023 setzten die im VDW organisierten Unternehmen 7.348 Millionen Quadratmeter Wellpappe ab. Die Recyclingquote des Materials liegt bei 95,3 Prozent. Über zwei Drittel aller Waren in Deutschland werden in Verpackungen aus Wellpappe transportiert. Im E-Commerce liegt der Anteil der Wellpappenverpackungen bei 90 Prozent.Pressekontakt:Sabine EgidiusLeiterin VerbandskommunikationVerband der Wellpappen-Industrie e. V.Tel.: +49 (0) 151 23405755E-Mail: egidius@vdw-da.deOriginal-Content von: Verband der Wellpappen-Industrie e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71327/5932397