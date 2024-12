Nürnberg (ots) -Die BRANDmate hat sich als unverzichtbares B2B-Networking-Event etabliert. Hier treffen sich Markenunternehmen, um Ideen für Kooperationen und gemeinsame Lizenzprojekte zu erzeugen. Für die vierte Ausgabe zieht die Plattform für kreative Synergien von Offenbach nach Essen. Am 25. und 26. Juni 2025 treffen sich Unternehmen, Agenturen und Kreativschaffende zum ersten Mal in der Grand Hall auf der Kokerei der stillgelegten Zeche Zollverein. Angemeldete Aussteller profitieren von einer wachsenden Community, die Möglichkeiten schafft und Branchengrenzen sprengt. Beim erstmals stattfindenden Retail Day können sich Händlerinnen und Händler voll und ganz der Welt der Lizenzen widmen.Neue LocationDie berühmte Kulisse der Zeche Zollverein bildet den idealen Rahmen für ein Event, das Innovation und Zukunftsvisionen verkörpert. Christian Ulrich, Geschäftsführer der BRANDmate und Vorstandssprecher der Spielwarenmesse eG fasst zusammen: "Der neue Veranstaltungsort im UNESCO-Weltkulturerbe in Essen passt zum Konzept der BRANDmate. Unser Anspruch ist es, ein Networking-Event auf die Beine zu stellen, das immer wieder überrascht und einen echten Mehrwert bietet." Auch für die kommende Ausgabe haben zahlreiche deutsche sowie international bekannte Unternehmen ihre Zusage erteilt. Sie kommen aus verschiedensten Bereichen, wie Entertainment, Spielwaren, Lebensmittel, Publishing oder Fashion. In einzigartigem Rahmen bringen sie Marken über Branchengrenzen hinweg zueinander. Im Fokus stehen u. a. die Zukunft von Lizenzen in der digitalen Welt, nachhaltige Markenführung sowie die Chancen origineller Kooperationen in der Popkultur. Informationen für interessierte Aussteller gibt es auf der neu designten Webseite (https://brandmate.events/).Highlight für den HandelPremiere feiert der Retail Day, der durch den Weltverband Licensing International intensiv unterstützt wird. Dieser exklusive Thementag am Donnerstag, den 26. Juni, richtet sich speziell an Händlerinnen und Händler aller Branchen. Er bietet ihnen die Gelegenheit, einen umfassenden Einblick in die Welt der Lizenzen zu erhalten. Mit hochkarätigen Vorträgen von Branchenexperten und praxisnahen Tipps ist der Retail Day eine unverzichtbare Quelle für neue Erkenntnisse. Von aktuellen Lizenztrends über erprobte Best Practices bis hin zu kreativen Geschäftsmodellen - die Teilnehmenden erwartet ein vielfältiges und inspirierendes Programm, das gezielt auf die Anforderungen des Handels zugeschnitten ist.Pressekontakt:Scarlett WisotzkiDirector CommunicationsSpielwarenmesse eGTel.: +49 911 99813-33Mail: s.wisotzki@spielwarenmesse.deOriginal-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40482/5932721