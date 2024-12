Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag leicht zugelegt. Dabei bewegten sich die Veränderungen allerdings in engen Grenzen. Darin spiegelte sich die Zurückhaltung vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der Bank of England in dieser Woche wider. Am Mittag gab der EuroStoxx 50 um 0,25 Prozent auf 4.959,30 Punkte nach. Ausserhalb des Euroraums stagnierte der Schweizer SMI bei 11.661,89 Zählern nahezu, was ...

