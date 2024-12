Hadsten, Dänemark (ots/PRNewswire) -Hoyer, ein weltweit führender Anbieter energieeffizienter Motorlösungen, hat mit der Übernahme von NowiTek, einem auf skalierbare SCADA-Plattformen spezialisierten Softwareentwickler, einen strategischen Schritt nach vorne gemacht. Der Schritt unterstreicht Hoyers Engagement, fortschrittliche, automatisierte Lösungen bereitzustellen, die Energie sparen, Kosten senken und zur Dekarbonisierung für Kunden in den Bereichen Marine, Industrie, HLK und Energie beitragen."Die Aufnahme von NowiTek in die Hoyer-Familie entspricht unserer Strategie, Kunden Automatisierung und Nachhaltigkeit zu bieten", sagt Søren Ø. Sørensen, Vorstandsvorsitzender von Hoyer. "Diese Zusammenarbeit stärkt unser Versprechen, zweckdienliche Lösungen zu liefern, die auf die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.""Together we outsmart the ordinary"Die SCADA-Softwareplattform (Supervisory Control and Data Acquisition) von NowiTek ist für ihre einzigartige modulare Bausteinarchitektur bekannt. Henrik Sørensen, CEO von Hoyer, sagt, dies sei ein Paradebeispiel dafür, wie Hoyer mit neuen Lösungen "das Gewöhnliche überlisten" will."Die verbesserte Überwachung und Motorsteuerung, die die Software von NowiTek bietet, trägt dazu bei, den Kraftstoffverbrauch und die Energieverschwendung zu senken. Sie trägt auch dazu bei, Ausfallzeiten und Betriebskosten zu minimieren", erklärt Henrik Sørensen. "Aber was die Plattform wirklich einzigartig macht, sind ihre flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten - das heißt, sie kann für ein einzelnes Schiff oder eine flottenweite Bereitstellung verwendet werden."Eine gemeinsame Vision für Wachstum und NachhaltigkeitIm Rahmen dieser Übernahme wird Hoyer die Softwarekompetenz von NowiTek in sein wachsendes Advanced Solutions-Portfolio integrieren. Hoyer wird außerdem ein Büro in Nordjütland eröffnen, und die Gründer von NowiTek, Norman Nørgaard und Nicolai Carøe Larsen, werden sich dem Hoyer-Team anschließen, um die weitere Innovation bei Hoyer voranzutreiben."Durch den Zusammenschluss mit Hoyer können wir unsere Plattform skalieren und ihre Vorteile einem globalen Publikum zugänglich machen. "Wir freuen uns, Teil eines Unternehmens zu sein, das unsere Vision von Innovation und Nachhaltigkeit teilt", sagt Norman Nørgaard, Mitbegründer von NowiTek.Gemeinsam werden die beiden die Strategie von Hoyer weiter vorantreiben, um noch höhere Nachhaltigkeitsstandards zu erreichen und die Bemühungen zur Dekarbonisierung zu unterstützen. Dabei legen sie großen Wert darauf, Hoyers Versprechen einzulösen: "Together we outsmart the ordinary."Weitere Informationen erhalten Sie bei:Brian Woodward, Leiter für Marke, Marketing und Kommunikation, Hoyer, bwo@hoyermotors.com, +45 21949466Weitere Informationen zu Hoyers Advanced Solutions Suite finden Sie auf hoyermotors.com.Wichtige Fakten:Hoyer- Gegründet 1974- Hauptsitz in Dänemark und China - Niederlassungen in ganz Europa, Asien und den USA- Produktpalette: Nieder- und Mittelspannungsmotoren, automatisierte Lösungen- Märkte: Marine, Industrie, HVAC, Energie- 250 Mitarbeiter weltweit- Eigentümer: SoLiX und Core Sustainability Capital- 110.000 Motoren jährlich ausgeliefert- Umsatz 2023: 715.400.000 DKK (~ 100.156.000 USD)- Prognose 2027: 1.160.000.000 DKK (~ 162.400.000 USD)NowiTek- Scaleup-Unternehmen mit Sitz in Brønderslev, Dänemark.- NowiTek ist auf Automatisierung mit Fachkenntnissen im Schiffsbau mit Schwerpunkt auf elektrischen und mechanischen Systemen spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2583006/Hoyer_Nowitek.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2583007/Hoyer_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hoyer-treibt-seine-wachstumsstrategie-mit-der-ubernahme-von-nowitek-voran-302333692.htmlOriginal-Content von: Hoyer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177861/5932813