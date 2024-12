Das Joint Venture BlueOval SK von Ford und SK On bekommt vom US-Energieministerium ein Darlehen in Höhe von bis zu 9,63 Milliarden US-Dollar für den Bau von drei Batteriezellfabriken zugesprochen. Das Werks-Trio soll künftig auf eine Gesamtkapazität von über 120 GWh pro Jahr kommen. Von den drei Joint-Venture-Werken werden zwei in Kentucky und eines in Tennessee errichtet. Das US-Energieministerium signalisierte BlueOval SK bereits Mitte 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...