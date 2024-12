Potsdam (ots) -Ein zweites finanzielles Standbein neben dem Vollzeitjob - ist das überhaupt möglich? Marcel Scholz, Inhaber der Remote-Tele-Sales, zeigt Berufstätigen täglich, dass dieser Wunsch kein unerreichbarer Traum bleiben muss: In seinem Coaching vermittelt er den Teilnehmern, wie sie digitale Dienstleistungen erfolgreich verkaufen können, ohne ihre kostbare Freizeit vollständig investieren zu müssen. Wie sein Coaching hilft, in kurzer Zeit ein zusätzliches Einkommen aufzubauen und welche Verdienstmöglichkeiten auf seine Teilnehmer warten, erfahren Sie hier.Viele Menschen spüren es immer deutlicher: Die Lebenshaltungskosten steigen, während das Einkommen oft stagniert. Ob es der Wunsch nach mehr finanzieller Freiheit, ein Puffer für unvorhergesehene Ausgaben oder die Verwirklichung lang ersehnter Träume ist - der Bedarf nach einem zweiten finanziellen Standbein wächst stetig. Besonders für Angestellte, die in einem fordernden Hauptjob wenig Zeit haben, scheint dieser Wunsch jedoch oft unerreichbar. Während vor Jahrzehnten die Möglichkeiten begrenzt waren, hat die Digitalisierung heute neue Wege eröffnet. Jetzt können digitale Dienstleistungen flexibel von zu Hause aus angeboten werden - eine Nebenbeschäftigung, die sowohl finanziell attraktiv ist, als auch ausreichend Freizeit lässt. Dennoch bleibt bei vielen die Frage: Kann wirklich jeder in diesem Bereich erfolgreich werden? "Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um ein zweites finanzielles Standbein durch digitale Dienstleistungen zu schaffen - wer zögert, lässt die Chance auf mehr finanzielle Freiheit ungenutzt verstreichen", warnt Marcel Scholz, Geschäftsführer der Remote-Tele-Sales. "Stattdessen droht ein Leben im Hamsterrad - ohne jemals zu erfahren, welches Potenzial wirklich in ihm steckt.""Viele unterschätzen, wie schnell und unkompliziert es sein kann, ein zweites finanzielles Standbein aufzubauen", erklärt Marcel Scholz. "Mit einer klaren Strategie genügen oft schon wenige Stunden pro Woche, um Ergebnisse zu erzielen, die das Leben nachhaltig verändern." Als Experte für Remote-Tele-Sales hat Marcel Scholz ein umfassendes Coaching-Programm entwickelt, das Berufstätigen zeigt, wie sie digitale Dienstleistungen erfolgreich vermarkten können - selbst bei einem anspruchsvollen Zeitplan. Sein Ansatz kombiniert fundierte Verkaufsstrategien mit gezieltem Mindset-Training, um den Teilnehmern nicht nur das notwendige Wissen, sondern auch das Selbstvertrauen zu vermitteln, dieses erfolgreich anzuwenden. Von der Identifikation profitabler Dienstleistungen bis zur Umsetzung effizienter Verkaufsprozesse bietet das Programm alle Werkzeuge für einen schnellen und nachhaltigen Einstieg. Dank der individuellen Betreuung und der praxisorientierten Inhalte können auch Einsteiger mit minimalem Vorwissen in kurzer Zeit durchstarten. "Wer auf den perfekten Moment wartet, wird niemals anfangen. Doch wer heute handelt, kann sich schon bald den finanziellen Freiraum schaffen, den er sich wünscht", fasst Marcel Scholz zusammen.Wie das Coaching Teilnehmer auf den digitalen Vertrieb vorbereitetDas Coaching-Programm von Marcel Scholz kombiniert eine strukturierte Wissensvermittlung mit individueller Unterstützung, um Teilnehmer optimal auf den digitalen Vertrieb vorzubereiten. Ein zentrales Element ist ein 17-stündiger Videokurs, der umfassend alle relevanten Themenbereiche abdeckt - von der effektiven Kundengewinnung hin zu professionellen Verkaufsgesprächen. Ergänzt wird dieses Angebot durch einen 1:1-Support via WhatsApp, der auf individuelle Fragen und Herausforderungen eingeht. Darüber hinaus profitieren die Teilnehmer von einer aktiven Community sowie einem Übungsserver, der praxisnahes Training und kontinuierliche Verbesserung ermöglicht.Ein besonderer Schwerpunkt des Coachings liegt auf der Kundengewinnung. Die Teilnehmer lernen, wie sie gezielt Plattformen und Portale nutzen, um potenzielle Auftraggeber zu identifizieren, und wie sie sich erfolgreich bei Unternehmen bewerben. Unterstützt durch präzise Leitfäden und Vorlagen wird sichergestellt, dass die Präsentation stets professionell und überzeugend erfolgt. Besonders reizvoll sind zudem die attraktiven Provisionsmöglichkeiten, die das Programm bietet. Verkaufsgespräche, die in der Regel nicht länger als eine Stunde dauern, eröffnen den Teilnehmern die Chance, pro abgeschlossenem Verkauf Provisionen zwischen 300 und 500 Euro zu verdienen - basierend auf marktüblichen Sätzen von 10 bis 20 Prozent. "Bereits wenige Verkäufe im Monat können einen spürbaren Unterschied machen. Mit drei Abschlüssen lassen sich beispielsweise bis zu 1.500 Euro zusätzliches Einkommen generieren", erklärt Marcel Scholz.Von der Leidenschaft zum Coaching: Warum Marcel Scholz Menschen zum Erfolg verhilftDie Expertise von Marcel Scholz basiert auf einer fundierten praktischen Erfahrung, die ihn zu einem Experten im digitalen Vertrieb gemacht hat. Nachdem er selbst ein Vertriebscoaching absolviert hatte, konnte er drastische Erfolge erzielen: Mit einer beeindruckenden Abschlussquote von 70 Prozent und einem generierten Auftragsvolumen von drei Millionen Euro in nur 2,5 Jahren konnte er sich schon früh als Profi bezeichnen. Einige Zeit später entschied er sich, beim Aufbau ganzer Vertriebsteams mitzuwirken, wo er zum ersten Mal in einer Führungsposition sein Expertenwissen weitergeben konnte. Diese Erfahrung legte schließlich auch den Grundstein für seine spätere Entscheidung, sein eigenes Coaching zu entwickeln. "Ich habe schnell realisiert, wie viel Freude es mir bereitet, Menschen auf ihrem Weg zu Erfolg zu begleiten", erklärt Marcel Scholz.Für das Coaching sind vor allem Lernbereitschaft und Tatendrang entscheidend - besondere Fähigkeiten sind nicht gefragt. "Während Aufgeschlossenheit im Vertrieb von Vorteil sein kann, ist sie keine Voraussetzung für den Erfolg", betont der Experte zudem. "Das Coaching ist so strukturiert, dass auch introvertierte Teilnehmer erfolgreich Vertriebsfähigkeiten entwickeln können." Wichtiger als bestimmte Persönlichkeitsmerkmale sind Motivation, Engagement und die Bereitschaft, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. "Jeder kann lernen, zu verkaufen", versichert Marcel Scholz. "Es erfordert lediglich den Mut, sich auf neue Herausforderungen einzulassen."Sie möchten endlich finanziellen Spielraum gewinnen und mit einem zweiten finanziellen Standbein langfristig für sich mehr Freiheit und Sicherheit schaffen? Dann melden Sie sich bei Marcel Scholz (http://www.marcelscholz.de) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch.Pressekontakt:Marcel Scholz UG (haftungsbeschränkt)Vertreten durch Herrn Marcel ScholzE-Mail: info@scholz-marcel.comWebseite: https://www.marcelscholz.de/Original-Content von: Marcel Scholz UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177528/5932890