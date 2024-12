Dortmund (ots) -Der Deutsche Handballbund geht sicher und standfest in Zukunft. Zum 1. Januar 2025 beginnt die neue Hauptpartnerschaft mit ATLAS. Der in Dortmund beheimatete DHB und das ebenfalls in der Westfalenmetropole ansässige Familien-Unternehmen vereinbarten eine Kooperation für die kommenden drei Jahre. Als international aufgestelltes Unternehmen ist ATLAS führender Herstellerinnovativer Sicherheitsschuhe. Zu den Kunden gehören europäische Top-Unternehmen der Industrie und leistungsstarke Fachhändler. Vermittelt wurde das ATLAS-Engagement von SPORTFIVE, der für die Marketing- und Medienrechte zuständigen Agentur des Deutschen Handballbundes.Hendrik Schabsky, CEO von ATLAS, und der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober unterzeichneten jüngst den Partnerschaftsvertrag in der Dortmunder Schuhfabrik. "Uns verbindet eingemeinsamer Weg", sagt Hendrik Schabsky. "Der DHB hat in den vergangenen Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht - mit über 760.000 Mitgliedern und einer stetig steigenden Relevanz des Handballsports, nicht zuletzt durch die Frauen- und Männer-Weltmeisterschaften. Diese Entwicklung passt hervorragend zu unseren eigenen Werten: Kontinuierliche Leistungsbereitschaft und Beständigkeit. Gerade im kommenden Jahr, in dem wir unser 115-jähriges Jubiläum feiern, sehen wir die Partnerschaft mit dem DHB als starkes Zeichen für gemeinsame Visionen und Erfolge."Seit 1910 produziert das Unternehmen Sicherheitsschuhe von höchster Qualität, die inzwischen auf dem gesamten europäischen Markt vertrieben werden. An dem modernen Produktionsstandort in Dortmund werden jährlich über 2,7 Millionen Paar Sicherheitsschuhe gefertigt."Wir teilen die Begeisterung für den Handball und ATLAS ist ein Partner, der nicht nur unsere Werte lebt, sondern auch eine Verbindung von Tradition und Fortschritt verkörpert. Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Jahren gemeinsam wachsen werden und den Handballsport auf noch stabilere Füße stellen - ob auf dem Spielfeld oder darüber hinaus. Mit solch einer starken Partnerschaft haben wir beste Voraussetzungen, um sicher und standfest in die Zukunft zu gehen", sagt Mark Schober.Hendrik Schiphorst, Geschäftsführer SPORTFIVE Germany, ergänzt: "Die Kooperation zwischen dem DHB und ATLAS ist ein perfect match - beide Partner kommen aus Dortmund, beide stehen für gemeinsame Werte wie Bodenständigkeit und Innovationskraft. Wir freuen uns sehr, diese passgenaue Partnerschaft in den kommenden, spannenden Handballjahren zu begleiten und zu aktivieren."ATLAS ist ab dem neuen Jahr vor allem auf den Nationaltrikots der Männer und Frauen zu sehen. Darüber hinaus wird ATLAS die digitalen und physischen Präsenzen rund um Heim-Länderspiele nutzen und die Partnerschaft über die Social-Media-Kommunikation aktivieren. Dies berührt Aspekte wie Internationalität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Doch zunächst richtet sich der Fokus ganz auf den Jahresstart und die Highlights 2025. ATLAS-CEO Schabsky ist voller Vorfreude: "Wir freuen uns auf die ersten Länderspiele in Flensburg und Hamburg sowie die unmittelbar darauffolgende WM der Männer. Und weitere Highlights werden dann Hauptrunde und Viertelfinals der Frauen-Weltmeisterschaft im Dezember 2025 in der Dortmunder Westfalenhalle."Über ATLASATLAS gehört zu den führenden Herstellern von Sicherheitsschuhen in Europa. Seit der Firmengründung im Jahr 1910 produziert ATLAS qualitativ hochwertige und innovative Sicherheitsschuhe. An dem modernen Produktionsstandort in Dortmund werden jährlich 2,7 Millionen Paar Sicherheitsschuhe gefertigt und europaweit versendet. Dahinter steht ein engagiertes Team von über 1.450 Mitarbeitenden in fünf Ländern. Die große Fertigungskompetenz basiert auf unseren erfahrenen Fachkräften, die mit ihrem Know-how den entscheidenden Erfolgsfaktor bilden.Als international aufgestelltes Unternehmen ist ATLAS führender Hersteller innovativer Sicherheitsschuhe. Zu den Kunden gehören europäische Top-Unternehmen der Industrie und leistungsstarke Fachhändler.Über den Deutschen HandballbundDer Deutsche Handballbund e.V. (DHB) ist die Dachorganisation des Handballsports in Deutschland. Mit über 760.000 Mitgliedern, die in etwa 4.000 Vereinen und rund 22.000 Mannschaften aktiv sind, ist der DHB der weltweit größte Handballverband. Gegründet wurde der am 1. Oktober 1949 in Mülheim an der Ruhr. DHB-Sitz ist Dortmund. Die Verbands-Strategie "Perspektive 2030 - Jahrzehnt des Handballs" hat zum Ziel, die Relevanz des Handballsports in Deutschland weiter zu stärken. Nachder der U21-WM 2023 und der EHF EURO 2024 der Männer wird der DHB in den kommenden Jahren Gastgeber weiterer internationaler Meisterschaften sein. Dazu zählen gemeinsam mit den Niederlanden die Frauen-WM 2025, als alleiniger Ausrichter die Männer-WM 2027, als Frankreichs Juniorpartner die Männer-WM 2029 sowie 2032 als jeweils zentraler Host der Europameisterschaften der Männer und Frauen.