Veganz Anleihegläubiger beschließen Verlängerung unter verbesserten Konditionen Ludwigsfelde, den 17.12.2024 - Die Gläubigerversammlung der Anleihe der Veganz Group AG (ISIN DE000A254NF5 und WKN A254NF) hat heute den Änderungen der Anleihebedingungen der Schuldverschreibung zugestimmt. Die Gläubigerversammlung hat das notwendige Quorum erreicht. Der von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. ("die SdK") eingereichten Gegenanträge wurden von den Anleihegläubigern positiv beschieden. Dank der Verlängerung wurde ein wichtiger Grundstein für die Refinanzierung der Veganz Group AG gelegt und der Weg für weitere, kurzfristige Eigenkapitalmaßnahmen geschaffen. Die Laufzeit der EUR 10.000.000 Schuldverschreibungen 2020/2025 (ISIN DE000A254NF5 und WKN A254NF) verlängert sich nun, und zwar insbesondere hinsichtlich der Verschiebung des Rückzahlungstermins um 5 Jahre auf den 24. Februar 2030. So werden laut den Beschlüssen die Zinszahlung für dieses Jahr im Jahr 2025 ausgesetzt und die Veganz leistet ab 2026 Teilrückzahlungen, in Höhe von 5% des jährlich ausstehenden Nominalvolumens. Darüber hinaus wird zum Ende der Laufzeit eine Verzinsung in Abhängigkeit von der Marktkapitalisierung gewährt. Die vollständigen Gegenanträge sind auf der Webseite Seite der Veganz Group AG einsehbar. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist innovativer Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel und hat die Marken Veganz, Happy Cheeze, Mililk, Peas on Earth und Orbifarm im Portfolio. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Süßwaren, Milchalternativen, Käsealternativen und Fleischalternativen. Die Produkte sind im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparentes Unternehmen ist die Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Kontakt: Veganz Group AG Massimo Garau CFO T: +49 (0)151 46569362 ir@veganz.de



