Berlin (ots) -Schlafmangel ist für viele Deutsche ein ständiger Begleiter: 36 % der Befragten gaben in einer aktuellen Umfrage* an, schlecht bis sehr schlecht zu schlafen. Doch was kann man tun, um endlich besser zu schlafen? Der Betten- und Matratzenspezialist Auping gibt fünf praktische Tipps, die helfen können, 2025 ausgeruht in den Tag zu starten.1. Die richtige Basis schaffenEine passende Matratze ist das A und O für guten Schlaf. 38 % der Befragten betonten die Bedeutung eines komfortablen Betts. Entscheidend ist, dass die Matratze individuell auf Körper und Schlafgewohnheiten abgestimmt ist. Fachkundige Beratung und Probeliegen helfen, die richtige Wahl zu treffen.2. Schlafklima optimierenDie richtige Raumtemperatur - idealerweise zwischen 15 und 18 Grad - spielt eine wichtige Rolle. Regelmäßiges Stoßlüften sorgt für frische Luft und verhindert eine zu hohe Luftfeuchtigkeit, die den Schlaf beeinträchtigen kann. Auch atmungsaktive Materialien unterstützen ein angenehmes Schlafklima.3. Lichtquellen minimieren27 % der Deutschen benötigen eine ruhige und dunkle Umgebung, um gut schlafen zu können. Dunkelheit fördert die Produktion des Schlafhormons Melatonin, das für einen gesunden Schlaf-Wach-Rhythmus wichtig ist. Verdunkelnde Vorhänge und der Verzicht auf Smartphones vor dem Zubettgehen können dabei helfen, die Schlafqualität zu verbessern.4. Stress reduzierenStress ist der häufigste Schlafkiller: 38 % der Deutschen möchten 2025 ihre Stressbelastung senken. Eine Abendroutine oder Entspannungsübungen wie Atemtechniken können helfen, das Gedankenkarussell zu stoppen und den Tag entspannt ausklingen zu lassen.5. Die Schlafumgebung anpassenEine angenehme Umgebung trägt erheblich zur Nachtruhe bei. Kleine Veränderungen wie hochwertige Bettwäsche aus atmungsaktiven Materialien, ein passendes Kopfkissen oder eine gemütliche Decke können den Schlafkomfort erheblich verbessern und das Bett zum Wohlfühlort machen."Bei Auping ist es unser Ziel, Menschen zu besserem Schlaf zu verhelfen. Unsere Matratzen bieten ergonomische Unterstützung und Atmungsaktivität, während unsere Betten, Unterfederungen und Bettwaren individuell zusammengestellt werden können. Schlaf ist für uns nicht nur eine Frage des Komforts, sondern auch der Gesundheit und Nachhaltigkeit." - Anna Havermann, Senior Marketing & Communication Managerin bei Auping.*Umfrage unter 1.001 Befragten in Deutschland, durchgeführt im November 2024 mit Appinio im Auftrag von Auping.