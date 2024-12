Baden- Baden (ots) -Ein unterhaltsamer Abend mit Johann Lafer, Ulrike Neradt und Guido Cantz / Am Freitag, 27. Dezember 2024, um 21 Uhr im SWR und danach in der ARD MediathekFreitagabend mit Kultstatus im SWR Fernsehen: Vor 30 Jahren begann mit dem "Fröhlichen Weinberg" eine der beliebtesten Unterhaltungsshows im SWR Programmangebot. Die Zutaten für das Rezept des langjährigen Erfolges waren: unterhaltsames Live-Kochen, Informatives zum Wein, nahbare Stars, authentisch-spielerische Situationen, schwungvolle Musik und eine Atmosphäre echter Gemeinschaft - der Funke sprang über, die Abende waren mitreißend.Diese legendäre Stimmung lässt Moderator Guido Cantz mit seinen Kolleg:innen Johann Lafer und Ulrike Neradt wieder aufleben und lädt die beiden mit einem Überraschungsgast ins moderne Studio, in dem einst die Weinwirtschaft eingepasst war. Gemeinsam erinnert sich die Runde an die schönsten und magischen Momente und versucht herauszufinden, was gute Unterhaltung im Fernsehen gestern, aber auch heute und morgen enthalten sollte. Dazu gehören auf jeden Fall Menschen, die sich zusammensetzen und mit Musik und Unterhaltung, bei Essen und Trinken die Gemeinschaft spüren lassen.Die Sendung findet sich nach Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek.Weitere Infos und das Bild zum Download unter http://swr.li/froehliches-wiedersehen-im-weinbergFotos auch bei ARD-Foto.de.Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5932995