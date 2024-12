Vancouver, Kanada - 17. Dezember 2024 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass der Schwenkzapfen für die primäre Kugelmühle im Verarbeitungsbetrieb Guanaceví erfolgreich eingebaut werden konnte.

Nach dem Ausfall des Schwenkzapfens im August (siehe Pressemitteilung vom 19. August hier) ist die Mühle Guanaceví seit dieser Woche wieder im Vollbetrieb. Die Anlage wurde 15 Wochen lang mit einer reduzierten Kapazität von durchschnittlich 620 Tonnen pro Tag (t/Tag) betrieben, bis am 30. November der neu gefertigte Schwenkzapfen installiert wurde. In den nachfolgenden zwei Wochen wurden Ausrichtungstests durchgeführt, wodurch die Anlage wieder ihre geplante Kapazität von 1.200 t/Tag erreichte. Die Gesamtkosten für die Herstellung und den Einbau betrugen knapp über 400.000 USD.

"Wir freuen uns, dass wir den Betrieb Guanaceví wieder auf die volle Kapazität hochfahren konnten", meint Chief Executive Officer Dan Dickson. "Ich möchte noch einmal den Einfallsreichtum, die Einsatzbereitschaft und das große Engagement hervorheben, mit denen sich unser Team dieser Herausforderung gestellt hat. Dank der Suche nach Alternativen für die Weiterführung des Anlagenbetriebs mit reduzierter Kapazität wurden die finanziellen und sozialen Auswirkungen auf das Unternehmen und die umliegenden Gemeinden so gering wie möglich gehalten."

Über Endeavour Silver - Endeavour ist ein mittelgroßes Edelmetallunternehmen, dass sich nachhaltigen und verantwortungsvollen Bergbaupraktiken verpflichtet hat. Mit Betrieben in Mexiko und der Entwicklung der neuen Schlüsselmine im Bundesstaat Jalisco möchte das Unternehmen einen positiven Beitrag zur Bergbauindustrie und den Gemeinden, in denen es tätig ist, leisten. Darüber hinaus verfügt Endeavour über ein Portfolio von Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten, was dem Unternehmen zu seinem Ziel verholfen hat, ein erstklassiger führender Silberproduzent zu werden.

Kontaktinformation

Allison Pettit, Director of Investor Relations

Tel: (877) 685 - 9775

E-Mail: apettit@edrsilver.com

Webseite: www.edrsilver.com

Folgen Sie Endeavour Silver auf Facebook, X, Instagram und LinkedIn

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77852Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77852&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29258Y1034Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18828573-verarbeitungsanlage-guanacev-laeuft-erfolgreichem-einbau-schwenkzapfens-vollbetrieb