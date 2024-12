Bornheim (ots) -Immer längere Vermarktungslaufzeiten, nicht marktgerechte Wertvorstellungen der Eigentümer und großer Konkurrenzkampf in der Region sind keine Besonderheiten mehr für Immobilienmakler in Deutschland. Dabei geht es nicht mehr nur um vermeintlich weniger Objekte, sondern seit der Zinswende vor allem auch um die sinkende Anzahl zahlungskräftiger Kaufinteressenten. Wie Linus Baumstark von der Immofilm Germany GmbH es schafft, Immobilienmaklern einen klaren Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, erfahren Sie hier.Ein Immobilienmakler verkauft nicht nur ein Objekt - er verkauft ein neues Zuhause, das seine Kunden begeistert und inspiriert. Dafür braucht es nicht nur ein gutes Gespür für Menschen und ein starkes Team, sondern letztendlich auch einen seriösen Online-Auftritt, samt visuell beeindruckenden Foto- und Filmaufnahmen der Immobilie. Schließlich verbringen 80 Prozent der Deutschen mindestens eine Stunde am Tag auf Social Media - eine Tatsache, die sich Makler heutzutage zunutze machen müssen. Doch in Deutschland gelingt es nur wenigen Maklern, potenzielle Käufer und Eigentümer online zu überzeugen - oft fehlen Wissen, Zeit oder die nötigen Ressourcen. So wird das Online-Marketing von vielen vernachlässigt, obwohl es eigentlich der Schlüssel ist, um Anfragen von zahlungsfähigen Kaufinteressenten für hochpreisige Immobilienangebote qualifizierte Anfragen zu gewinnen. "Viele Makler oder Immobilienunternehmen sehen, dass die Konkurrenz online erfolgreich ist und möchten nachziehen", erklärt Linus Baumstark von der Immofilm Germany GmbH. "Doch nur die wenigsten wissen, wo sie überhaupt anfangen sollen. In den meisten Fällen bleibt dann der Erfolg aus, da Eigenproduktionen und semiprofessionelle Kampagnen selten die Qualität erreichen, die für eine effektive Online-Vermarktung - und damit für den erfolgreichen Immobilienverkauf - nötig ist. Vertrauen schaffen ist das oberste Ziel in der Immobilienbranche - und ein mangelhafter digitaler Auftritt kann dies heutzutage schnell zunichtemachen.""Marketing ist heute mehr denn je das Ass im Ärmel eines erfolgreichen Immobilienmaklers", verrät der Unternehmer weiter. "Insbesondere bezahlte Werbeanzeigen bieten im Vergleich zu klassischen Maßnahmen wie Flyern oder Werbebannern nicht nur bessere Planbarkeit, sondern auch messbare Erfolge." Genau diesen Mehrwert will Linus Baumstark Immobilienmaklern mit der Immofilm Germany GmbH ermöglichen: Er und sein Team unterstützen Makler dabei, über hochwertige Immofilm-Kampagnen mehr Objekte zu gewinnen und zahlungskräftige Käufer für ihre Angebote anzusprechen. Unter dem Motto "Vom Immofilm zum Notar" generiert die Immofilm Germany GmbH durch den richtigen Einsatz ihrer Immofilm Produktionen qualifizierte Kaufanfragen für die Inserate ihrer Kunden und hilft ihnen dabei, neue Objekte in der Region zu gewinnen. Linus Baumstark ist sich sicher: "In einer wettbewerbsintensiven Branche wie der Immobilienwirtschaft zählen Sichtbarkeit und Qualität mehr als langjährige Erfahrung. Wenn es darum geht, sich exklusive Alleinaufträge und zahlungskräftige Käufer zu sichern, ist ein professioneller, durchdachter Online-Auftritt mit Videos das A und O."Mit Testprojekt kein Risiko für Immobilienmakler: Wie maßgeschneiderte Komplettlösungen Makler zur Marke machenDen ersten Schritt zu wagen, fällt oft schwer - doch bei der Immofilm Germany GmbH gehen Immobilienmakler kein Risiko ein. "Wir bieten jedem Kunden ein Testprojekt zu gesonderten Konditionen an", erklärt der Geschäftsführer. "So können sie die Wirksamkeit dieser Marketingmaßnahme selbst erleben, bevor sie sich für eine weiterführende Zusammenarbeit mit uns entscheiden."Unter Linus Baumstarks Leitung kann das Team anhand des Testprojekts maßgeschneiderte Komplettlösungen für die Vermarktung entwickeln, welche kontinuierlich neue Objekte liefern und zahlungskräftige Interessenten wirklich überzeugen. Diese fördern nicht nur den Verkauf der Immobilien, sondern stärken auch gezielt die Marke des Maklers, um neue Eigentümer von einer Vermarktung zu überzeugen. "Wir begleiten unsere Kunden bei jedem Schritt auf dem Weg zum Erfolg: Von den ersten Skriptideen für den Drehtag bis hin zur Veröffentlichung und Betreuung der Videokampagnen übernehmen wir die volle Verantwortung", so der Unternehmer weiter. Seine Kunden können sich sicher sein: Die Unterstützung der Immofilm Germany GmbH endet erst, wenn ein geeigneter Käufer für die Immobilie gefunden wurde und die Objektgewinnung vollständig systematisiert ist."Unser Service basiert auf drei zentralen Ansprüchen: Wir möchten schnell zahlungskräftige Käufer für den Bestand vermitteln, mehr Notartermine als die Konkurrenz vereinbaren und eine beständige Pipeline an neuen Objekten durch verstärkte Weiterempfehlungen und Automatisierung sichern", erläutert Linus Baumstark. Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt im richtigen Einsatz der Videoproduktionen in Werbeanzeigen, auf der Website oder auf Immobilienportalen, was den Maklern zusätzlich dabei hilft, ein strukturiertes Netzwerk potenzieller Käufer aufzubauen. "Es geht nicht nur darum, einen schönen Film zu produzieren, sondern ihn auch so einzusetzen, dass er wirklich Ergebnisse erzielen kann", fügt er hinzu.Von der Leidenschaft zur Expertise: Linus Baumstark über die Gründung der Immofilm Germany GmbH"Unser Wissen teilen wir ehrlich, transparent und direkt - ein Aspekt, den unsere Kunden sehr schätzen", betont Linus Baumstark. So gab es beispielsweise eine Kundin, die mit selbst aufgenommenen Objektfotos nur wenig Resonanz erzielte. "Wir haben sie offen auf das Problem hingewiesen, dass ein paar iPhone-Bilder für ein Millionenprojekt nicht ausreichend sind", erzählt der Experte. "Nachdem wir dann angefangen haben, professionelle Fotos und einen Immofilm für sie zu erstellen, änderte sich alles - heute erhält sie fast täglich Anfragen von qualifizierten Käufern für ihre hochpreisigen Objekte."Dass solche Resultate bei der Immofilm Germany GmbH keine Überraschung sind, zeigt sich auch im Werdegang von Geschäftsführer Linus Baumstark und seinem Geschäftspartner Alain Slimani: Bereits in ihren vorherigen Einzelunternehmen setzten sie erfolgreich Video-, Werbe- und Fotografieprojekte um. Mit der Gründung der Immofilm Germany GmbH haben beide ihre persönliche Leidenschaft für Immobilien weiterentwickelt: Heute geht es ihnen nicht nur darum, Objekte zu verfilmen und zu fotografieren, sondern darum, Makler aktiv dabei zu unterstützen, den passenden Käufer zu finden. Dazu gehört natürlich der Immofilm - und somit auch die Digitalisierung der Kundengewinnung. "Mit einem Immofilm ist unsere Vision für unsere Kunden jedoch längst nicht erschöpft", betont Linus Baumstark abschließend. "Unser Ziel ist es, Maklerunternehmen zu ermöglichen, ihre Reichweite und Effizienz erheblich zu steigern, damit sie mehr Objekte in ihren Bestand aufnehmen und anschließend schnell notariell beurkunden können. Im Idealfall begleiten wir sie sogar bis hin zur Erweiterung auf mehrere Mitarbeiter."Immobilienmarketing? Nur mit Immofilm: Erfahren Sie, wie genau das für Ihr Immobilienunternehmen funktionieren kann, mit einem Testprojekt Ihrer Wahl. Melden Sie sich jetzt bei der Immofilm Germany GmbH (https://www.immofilm-germany.de/) für ein kostenloses Erstgespräch, in dem Sie mit einem Experten die exakten Schritte herausfinden, wie eine erste Zusammenarbeit ablaufen könnte. Starten Sie jetzt Ihre Reise vom Immofilm zum Notar!Pressekontakt:Immofilm Germany GmbHVertreten durch: Linus BaumstarkE-Mail: linusbaumstark@immofilm-germany.deWebsite: https://www.immofilm-germany.de/Original-Content von: Immofilm Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177901/5933054