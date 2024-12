München (ots) -Die Weihnachtszeit sorgt für eine verkürzte Ratewoche bei "Wer weiß denn sowas?". Doch vor und nach den Feiertagen freuen sich Moderator Kai Pflaume und die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton auf vier tolle Rategäste, die zu zwei spannenden Rateduellen gegeneinander antreten.Nach den Weihnachtsfeiertagen kommt es am 27. Dezember 2024 zum spektakulären Wettraten: Mit ihrer Rolle als "Das Superweib" startete 1996 die Karriere von Schauspielerin Veronica Ferres durch. Im Laufe der Jahrzehnte spielte sie unzählige Filmrollen und eroberte an der Seite von John Malkovich schließlich sogar Hollywood. Zum fröhlichen Wettraten tritt sie gegen die Fernsehmoderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski an. Sie steht auf Astrologie und Tarotkarten und errät seit 2024 als Jurymitglied der Show "The Masked Singer" die Prominenten hinter den Masken. Ob sie dadurch das nötige Gespür für die richtigen Quiz-Antworten entwickelt hat, wird sich zeigen.Bereits am 23. Dezember treffen sich zwei "Rivalen" zum Rateduell: Am 30. März 1989 startete die legendäre TV-Serie "Rivalen der Rennbahn". Elf Folgen lang drehte sich alles um den Pferdesport, Geld und Intrigen. Zur Garde der Schauspielenden, die das ZDF für diese Serie zusammenstellte, gehörten auch Jutta Speidel und Manfred Zapatka. 35 Jahre später treffen sie sich nun zum Wettrennen um den Quiz-Sieg im "Wer weiß denn sowas?"-Studio wieder. Wer hat das nötigen Quäntchen Glück, um auch schwierige Fragen wie diese richtig zu beantworten?Die in Asien angebaute Wintermelone ...?a) schmeckt nach Zimt und Nelkenb) ist bis zu einem Jahr lang haltbarc) wird in Japan traditionell am Tag des ersten Schneefalls geerntetWer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C02%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C402a167b5b374af53f5108dd1e8a4b51%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638700301535997433%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JuuVsPAQpdltEVpm7b8GU0BIfkFHOqx%2B68T8ISsjZTk%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C02%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C402a167b5b374af53f5108dd1e8a4b51%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638700301536019301%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hmH0pRQomhzjyEwsN6pCuhjdtbtc%2BeMmqqUzMKH6UMA%3D&reserved=0)"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ardmediathek.de%2Fdaserste%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C02%7CAgnes.Toellner%40ard.de%7C402a167b5b374af53f5108dd1e8a4b51%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638700301536038160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7t9QoshCEGG82ukMrTmDNHLt49UkDVREtSFJ2dZYhTo%3D&reserved=0)Hätten Sie gewusst, dass ...die in Asien angebaute Wintermelone bis zu einem Jahr lang haltbar ist?Pressekontakt:Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5933075