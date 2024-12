FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin-Kurs hat am Dienstag einen weiteren Rekord markiert. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung am Nachmittag bis zu 108.364 US-Dollar und damit deutlich mehr als in der Nacht auf Dienstag, als der Kurs nach dem am Montagabend erreichten Rekordhoch von 107.821 Dollar bis auf gut 105.500 Dollar gefallen war.

Der Bitcoin befindet sich seit knapp zwei Jahren in einem Aufwärtstrend, der den Kurs von weniger als 20.000 Dollar auf sechsstellige Höhen gebracht hat. Jüngster Treiber der Rally ist die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten Anfang November. Seitdem hat der Kurs um rund die Hälfte zugelegt. Trump gilt mittlerweile als Befürworter von Kryptowährungen.

Der Marktwert des Bitcoins liegt einer Aufstellung des Anbieters Coinmarketcap.com zufolge derzeit bei etwas mehr als 2,1 Billionen Dollar. Das sind knapp 57 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung von 3,75 Billionen Dollar aller etwas mehr als 10.000 Kryptowährungen./zb/men/mis