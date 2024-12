Die EnBW hat an der Globus-Markthalle in Eschborn den nach eigenen Angaben bislang größten Schnellladepark im deutschen Lebensmitteleinzelhandel eröffnet. Ab sofort stehen vor Ort 40 HPC-Ladepunkte der EnBW zur Verfügung. Zusätzlich gibt es zwölf Supercharger von Tesla. Was den Ladepark des Energieunternehmens angeht, so hat dieses insgesamt 20 Hypercharger von Alpitronic aufgebaut, davon zehn mit einer Ladeleistung von jeweils bis zu 150 kW sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...