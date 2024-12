Die Rheinmetall-Aktie zeigt weiterhin eine starke Performance mit einem aktuellen Kursplus von zwei Prozent und kratzt an der 630-Euro-Marke. Die Privatbank Berenberg hebt das Kursziel auf 750 Euro an und begründet dies mit einer starken Auftragslage und einem prognostizierten Wachstum von 24 Prozent jährlich bis 2027. Angesichts des Verteidigungsbooms in Europa und der steigenden Militärausgaben bleibt Rheinmetall optimal positioniert, um von ...

