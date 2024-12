ROUNDUP: Ifo-Geschäftsklima fällt auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020

MÜNCHEN - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Dezember weiter verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel um 0,9 Punkte auf 84,7 Zähler, wie das Ifo-Institut am Dienstag in München mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Mai 2020 - also seit Beginn der Corona-Pandemie. Volkswirte hatten mit wenig veränderten 85,5 Punkten gerechnet.

ROUNDUP/ Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich leicht

MANNHEIM - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im Dezember etwas aufgehellt. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 8,3 Punkte auf 15,7 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist der höchste Stand seit August. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf 6,9 Punkten gerechnet.

USA: Industrieproduktion sinkt überraschend



WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion im November unerwartet gefallen. Gegenüber dem Vormonat ging die Gesamtproduktion um 0,1 Prozent zurück, wie die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Es ist der dritte Rückgang in Folge. Die Fed führte dies auf eine schwächere Produktion bei den Versorgern und im Bergbau zurück.

USA: Einzelhandelsumsätze steigen etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Einzelhandelsumsätze in den USA sind im November stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse kletterten im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet.

Merz weist Kritik wegen Wahlprogramm-Finanzierung zurück

BERLIN - Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Friedrich Merz und der CSU-Vorsitzende Markus Söder haben Kritik zurückgewiesen, die vielen Entlastungsversprechen im Unions-Wahlprogramm seien nicht finanziert.

Verhandlung um Bargeld-Versorgung begonnen



FRANKFURT - Ob Bargeld zu Weihnachten an den Automaten knapp werden könnte, entscheidet sich bei einer Tarifverhandlung in Frankfurt. Am Flughafen sind die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber des deutschen Geld- und Werttransports zusammengekommen, um über die Arbeitsbedingungen von rund 10.000 Geldboten zu sprechen. Für den Fall eines Scheiterns droht Verdi mit einem mehrtägigen Streik, der bereits an diesem Mittwoch (18. Dezember) beginnen könnte.

Umfrage: Im Homeoffice zufriedener und weniger gestresst

MÜNCHEN - Die Deutschen arbeiten weniger im Homeoffice - aber wer es tut, ist weniger gestresst und mit seiner Arbeit zufriedener. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des zur Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehörenden Instituts für Digitale Transformation (BIDT) unter 1.922 Erwerbstätigen im Oktober.

EZB-Aufsicht mahnt Geldhäuser zu erhöhter Wachsamkeit



FRANKFURT - Die EZB-Bankenaufsicht fordert Geldinstitute trotz insgesamt solider Krisenpuffer und zuletzt sprudelnder Gewinne zur Vorsicht auf. "Mit Blick auf die Zukunft erfordern die sich abschwächenden makroökonomischen Aussichten und die strukturellen Veränderungen in der Wirtschaft erhöhte Wachsamkeit", mahnen die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB).

Konsumenten werden sparsamer



MÜNCHEN - Die Verbraucher in Deutschland wollen nach einer repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung Alix-Partners nächstes Jahr noch stärker auf nicht notwendige Einkäufe verzichten. 35 Prozent der Befragten wollen vor allem bei Freizeit-, Elektronik- und Baumarktartikeln stärker sparen, 37 Prozent planen, weniger für Unterhaltung außerhalb des Hauses auszugeben, 54 Prozent wollen häufiger zu Hause statt in Restaurants essen. Dagegen würde jeder Vierte seine Ausgaben für Reisen und Urlaube im kommenden Jahr erhöhen.

