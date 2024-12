In China ist der erste Audi Q6L e-tron vom Band gelaufen - und zwar in einer neuen Fabrik, die gemeinsam von Audi und FAW betrieben wird. Die Audi FAW NEV Company baut ausschließlich Elektroautos - ein zweites Modell steht bereits in den Startlöchern. Das neue Werk in Changchun ist das erste in China, in dem ausschließlich vollelektrische Audi-Modelle auf Basis der Premium Platform Electric (PPE) gebaut werden. Zunächst fährt hier der Q6L e-tron ...

