Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag im späten Handel Gegenwind von den US-Börsen bekommen. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed, der am Mittwoch die Agenda beherrschen wird, mieden Anleger auf dem zuletzt von der Jahresendrally gehobenen Kursniveau das Risiko. Am Donnerstag folgen dann noch weitere Zinsentscheide in Grossbritannien, Schweden und Norwegen. Der EuroStoxx 50 bewegte sich nach anfänglichen Verlusten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...