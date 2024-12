Hamburg (ots) -Lola Weippert, Moderatorin, Model und seit Kurzem auch Bauernhofbesitzerin, spricht in der aktuellen Folge des N-JOY Podcasts "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz" offen über ihre Erfahrungen mit Mobbing, ihre ADHS-Diagnose und ihre Sicht auf die Liebe und Beziehungen. Die Moderatorin der erfolgreichen Reality-Show "Temptation Island" gewährt dabei nicht nur Einblicke in ihr Berufsleben, sondern auch in persönliche und gesellschaftliche Themen.Mobbing und KindheitstraumataIm Gespräch mit Eva Schulz schildert Lola Weippert ihre schwierige Schulzeit, die von Mobbing und verletzenden Erfahrungen geprägt war. "Kinder können so gemein sein", sagt sie. Eine Lehrerin habe sogar Bilder von ihr vor der gesamten Klasse gezeigt, um sie zu demütigen. Diese Erlebnisse hätten sie zwar gestärkt, aber auch geprägt.ADHS-Diagnose als WendepunktEin weiterer Fokus des Gesprächs liegt auf Weipperts ADHS-Diagnose, die sie als Erwachsene erhielt. "Das war der positivste Test, den ich je hatte", erzählt sie mit einem Lächeln. Die Diagnose habe ihr geholfen, sich selbst besser zu verstehen und Strategien zu entwickeln, um mit den Herausforderungen umzugehen: "Ich habe gelernt, dass ich bei Dingen, die mich nicht interessieren, den Fokus nicht halten kann. Deswegen habe ich viele Aufgaben bewusst abgegeben."Neustart auf dem BauernhofAbseits des Rampenlichts hat Weippert mit dem Kauf eines Bauernhofs einen Ort gefunden, der für sie Rückzugsort und Lebensprojekt zugleich ist. "Ich brauche diese Verbindung zur Natur, um in meiner Medien-Bubble klarzukommen. Auf meinem Hof kann ich einfach nur ich sein." Gleichzeitig möchte sie mit "Lola Land" einen Ort schaffen, an dem auch andere Menschen zur Ruhe kommen können.Persönliches und offenes GesprächEva Schulz kommt sehr persönlich mit Lola Weippert ins Gespräch. Ob über Morgenrituale, Ansichten zu Therapien oder Träume für die Zukunft: Lola Weippert zeigt sich sehr offen: "Wir sollten alle zur Therapie gehen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Wenn wir lernen, uns selbst zu lieben, können wir andere lieben."Die Podcast-Folge mit Lola Weippert ist ab Mittwoch, 18. Dezember, in der ARD Audiothek (https://1.ard.de/D3000_Lola_Weippert?ex1) und auf weiteren Podcast-Plattformen verfügbar.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5933211