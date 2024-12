Wien (ots/PRNewswire) -DAIKI GmbH, ein Anbieter von KI-Governance- und Compliance-Lösungen mit Sitz in Wien, hat den Launch ihrer AI-Registry bekannt gegeben. Dieses innovative Angebot bietet Unternehmen eine unkomplizierte Möglichkeit, ihre KI-Systeme zu verwalten und KI-Vorschriften einzuhalten, einschließlich des bevorstehenden EU AI Acts.Die AI-Registry von Daiki vereinfacht die Dokumentation und Überwachung von KI-Systemen in Unternehmen. Sie adressiert den wachsenden Bedarf an einer umfassenden Lösung, die geplante oder eingesetzte KI-Systeme überwacht und sicherstellt, dass sie den aktuellen rechtlichen und regulatorischen Standards entsprechen. Die AI-Registry richtet sich an alle Unternehmen, die mit KI arbeiten, unabhängig davon, ob es sich um Nutzer gängiger KI-Modelle oder um Entwickler von kundenspezifischen Systemen handelt.Die KI-Registry ermöglicht es Unternehmen, einen detaillierten Katalog der KI-Systeme und -Modelle zu erstellen, die ihr Team verwendet oder entwickelt, indem sie Vorlagen für gängige Modelle verwenden oder eigene Systembeschreibungen erstellen. Nach der Fertigstellung erhalten Unternehmen eine Feedback von Daiki mit konkreten Verpflichtungen und Empfehlungen für das Qualitätsmanagement durch automatisches Benchmarking und die Überprüfung der Einhaltung durch Experten. Nach erfolgreicher Überprüfung erhalten die Unternehmen einen "trustworthiness score" (eine Punktzahl zur Vertrauenswürdigkeit) und einen digitalen Badge.Die Vorteile von Daikis AI-Registry:1. Umfassender Überblick über KI-Risiken und Compliance: Vereinfacht die Organisation, Dokumentation und das Monitoring aller KI-Systeme und -Modelle, die ein Unternehmen einsetzt, und erleichtert somit die Verwaltung und Nachverfolgung der mit dem KI-Einsatz verbundenen Risiken.2. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften wie dem EU AI Act, indem es Anforderungen wie Aufzeichnungen, Transparenz, menschliche Aufsicht und Datenverwaltung berücksichtigt.3. Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit: Bietet einen Vertrauenswürdigkeits-Score und ein digitales Abzeichen, eine transparente Möglichkeit für Unternehmen, ihre Glaubwürdigkeit und ihr Engagement für eine verantwortungsvolle KI-Nutzung zu belegen."Die AI-Registry ist ein benutzerfreundlicher Einstieg in KI-Management und Governance. Mit seinem automatisierten, datenschutzfreundlichen Benchmarking schafft es Vertrauen in KI und legt den Grundstein für erfolgreiche KI-Produkte", kommentiert Daiki-Mitgründer und COO Jona Boeddinghaus.Mit der raschen Weiterentwicklung und Integration von KI-Technologien in den Geschäftsbetrieb sind die Überwachung und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen noch komplexer geworden. Die AI-Registry von Daiki bietet eine robuste Plattform, um diese Herausforderungen zu lösen. Sie bietet einen strukturierten Ansatz, der das Risiko der Nichteinhaltung von Vorschriften mindert und die operative Transparenz verbessert.Durch die Nutzung der KI-Registry und des KI-Qualitätsmanagementsystems von Daiki können sich alle Organisationen, einschließlich derjenigen, die gemäß dem EU AI Act als Bereitsteller und Anbieter von KI-Systemen mit hohem Risiko eingestuft werden, effektiv darauf vorbereiten, regulatorische Standards wie das EU AI Act und ISO 42001 zu erfüllen. Der Start der AI Registry ist ein wichtiger Meilenstein in Daikis Mission, den verantwortungsvollen Einsatz von KI zu vereinfachen und zu ermöglichen.Über DaikiDaiki ist ein Startup für künstliche Intelligenz mit Sitz in Wien. Die SaaS-Plattform von Daiki kombiniert KI-, Rechts- und Ethik-Expertise und ermöglicht es Unternehmen, KI-basierte Projekte erfolgreich umzusetzen und gleichzeitig branchenspezifische, lokale und internationale Compliance-Anforderungen zu erfüllen.Für weitere Informationen besuchen Sie: https://dai.kipress@dai.kiPressekontakt:Julia HarrisonMarketing & Kommunikations-ManagerinDAIKI GmbHpress@dai.ki+43 677 63747620Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2583344/DAIKI_GmbH_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2583345/DAIKI_GmbH_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/daiki-verkundet-die-einfuhrung-einer-ai-registry-zur-vereinfachung-des-ki-risikomanagements-und-der-einhaltung-gesetzlicher-vorschriften-302334086.htmlOriginal-Content von: DAIKI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177924/5933254