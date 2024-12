DJ EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf ins Plus

DOW JONES--Der DAX-Future dreht am Mittwoch im Verlauf leicht ins Plus. Der März-Kontrakt steigt um 2 auf 20.444 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 20.449 und das Tagestief bei 20.387 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 882 Kontrakte. Derivate-Händler gehen zunächst von einer Fortsetzung der Seitwärts-Bewegung aus. Den entscheidenden Impuls dürfte dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend liefern.

December 18, 2024

