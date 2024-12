Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Kurse am Tag der US-Leitzinsentscheidung zum Start leicht nach. Eine zurückhaltende Stimmung hatte sich am Vortag bereits an den US-Börsen gezeigt. So verbuchte der Leitindex Dow Jones den neunten Verlusttag in Folge, und auch die Tech-Börse Nasdaq legte nach der jüngsten Rekordjagd eine Pause ein. «Vor den Weihnachtsfeiertagen sind die Anleger einfach nicht mehr zu grossen Experimenten bereit», erklärte ...

