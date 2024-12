New York / Berlin / Sarajevo (ots) -- Ein wichtiger Meilenstein in der Expansionsstrategie der World Trade Centers Association- Zusammenarbeit mit Partnerstadt Magdeburg stärkt wirtschaftliche Beziehungen und Handel zwischen Deutschland und Bosnien und HerzegowinaSarajevo, die dynamische Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina und wirtschaftliche Drehscheibe des Balkans, ist ab sofort Teil des globalen Netzwerks der World Trade Centers Association (WTCA) (https://www.wtca.org/). Im Rahmen der ehrgeizigen "Road to 500"-Initiative, die bis 2034 weltweit 500 Standorte anstrebt, begrüßt die WTCA das World Trade Center (WTC) Sarajevo als jüngstes Mitglied. Damit unterstreicht die WTCA ihre Expansionsstrategie, die den internationalen Handel stärkt und Südosteuropa neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnet.Das WTC Sarajevo markiert einen bedeutenden Schritt in der wirtschaftlichen Transformation der Stadt. Das von MDC doo Sarajevo initiierte Projekt zielt darauf ab, den lokalen Privatsektor durch modernste Infrastruktur, effiziente Netzwerkplattformen und unkomplizierten Informationsaustausch nachhaltig zu fördern. Gleichzeitig wird das WTC als zentrale Anlaufstelle für internationale Unternehmen dienen, die an Investitionen und Geschäftstätigkeiten in der Region interessiert sind.Ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung des WTC Sarajevo kann die Städtepartnerschaft mit der deutschen Stadt Magdeburg sein. Diese langjährige Partnerschaft, die von gegenseitigem Vertrauen und wirtschaftlichem Austausch geprägt ist, soll durch das neue WTC weiter gestärkt werden. Das Projekt eröffnet neue Perspektiven für Handel und Investitionen zwischen Deutschland und Bosnien und Herzegowina. "Mit Magdeburg haben wir einen starken Partner, um auf dem deutschen Markt in Zukunft noch präsenter zu sein", erklärt Edin Sefo, CEO von MDC d.o.o. Sarajevo und CEO des WTC Sarajevo "das WTC Sarajevo wird die wirtschaftlichen Beziehungen vertiefen und Chancen für beide Seiten schaffen". Die Initiative unterstreicht die Bedeutung der deutsch-bosnischen Beziehungen und fördert den bilateralen Dialog sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit.Das WTC Sarajevo bietet mit seinem repräsentativen Standort in Marijin Dvor, Quadrant C, direkten Zugang zu den mehr als 300 WTC Standorten in fast 100 Ländern weltweit. Die markante Architektur verleiht der Stadt internationale Ausstrahlung und unterstützt ihre Positionierung als attraktive Investitionsdestination. Die Ansiedlung des WTC verspricht nicht nur eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivitäten, sondern könnte auch ausländische Investitionen nach Sarajevo locken und die Exportleistung des Landes deutlich steigern.Das Projekt WTC Sarajevo wird fünf verschiedene, sich ergänzende Nutzungskonzepte zusammenbringen: Hochmoderne A-Klasse Büros, luxuriöse Wohnappartements, ein First-Class-Hotel mit Konferenzmöglichkeiten, ein Einkaufszentrum mit vielfältigen Freizeitangeboten und eine großzügige Tiefgarage. Die vertikale Struktur des Gebäudevolumens ist in einer Kaskade so gestaltet, dass die Anzahl der Stockwerke der Anlage des WTC Sarajevo vom Erdgeschoss + 5 über das Erdgeschoss + 9 bis zum maximalen Erdgeschoss + 12 (auf nur einem kleineren Teil des Gebäudes) reicht. All dies fügt sich in die Höhen der bestehenden umliegenden Gebäude ein, mit einer signifikanten Präsenz von Grünflächen, Springbrunnen, Plätzen, Kinderspielplätzen und anderen nützlichen sozialen Einrichtungen. Horizontale Durchdringungen durch das Gebäude tragen zusätzlich zur Luftigkeit des Gebäudes bei und verbessern die Luftzirkulation in seiner ungestörten Umgebung. Die modernen Büros sind nach neuesten Standards gestaltet und bieten innovative Gemeinschaftseinrichtungen wie Konferenzräume, Business-Lounges und Networking-Flächen.Ein wichtiges Merkmal des WTC Sarajevo ist seine nachhaltige Bauweise. In Zusammenarbeit mit der Stiftung "Mozaik" wird eine fortschrittliche ökologische Fassade entwickelt, die den ökologischen Fußabdruck des Komplexes durch die Implementierung der auf Luftreiniger in unmittelbarer Nähe des Gebäudes angewendeten moderner technologischer Lösungen, reduziert. Damit setzt Sarajevo neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und unterstützt den Wandel Bosnien und Herzegowinas zu einer wissensbasierten, innovativen Wirtschaft, die sich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) orientiert. Der Baubeginn ist für Anfang 2025 geplant, bisher gibt es nur beeindruckende Architektur-Renderings."Wir freuen uns sehr, das WTC Sarajevo in unserem Netzwerk willkommen zu heißen, was einen aufregenden Meilenstein für Bosnien und Herzegowina und den gesamten Balkan darstellt. Diese dynamische Region, die reich an Potenzial und Chancen ist, ist nun bereit, auf der internationalen Bühne noch heller zu glänzen. Mit der Unterstützung der lokalen Regierungsbeamten wird das WTC Sarajevo zu einem wichtigen Knotenpunkt werden, der Südosteuropa mit der Welt verbindet und globale Geschäftsmöglichkeiten bietet, die sich positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung der Region auswirken werden. Wir vertrauen darauf, dass das WTC Sarajevo seinen Eigentümern, Mietern und Besuchern einen außergewöhnlichen Wert bieten wird, und wir freuen uns auf ihre vielen zukünftigen Erfolge", sagte John E. Drew, WTCA-Vorstandsvorsitzender.Insbesondere die Immobilienwirtschaft dürfte vom neuen WTC profitieren: Die Kombination aus hochwertigen Büroflächen und attraktiven Investitionsmöglichkeiten in Gewerbeimmobilien eröffnet zahlreiche Potenziale einer internationalen Zusammenarbeit. Das WTC Sarajevo wird zur Drehscheibe für Unternehmen, die den Westbalkan-Markt erobern wollen, und wird lokale Unternehmen bei der Ausweitung ihrer globalen Reichweite unterstützen.Das WTC Sarajevo wird in Zukunft maßgeblich zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen Sarajevos mit der internationalen Gemeinschaft beitragen. Dies eröffnet vielfältige Investitionsmöglichkeiten in einem aufstrebenden Knotenpunkt und verspricht eine spannende Entwicklung für die gesamte Region.Die Bedeutung solcher strategischer Standorte stand im Mittelpunkt des jüngsten WTCA 2024 Members Forum (https://wtca.swoogo.com/2024memberforum/5429400), das im Oktober 2024 in New York stattfand. Pressekontakt:World Trade Centers Association (WTCA), Chanelle DimalantaTelefon: +1 212 432 2644, Email: cdimalanta@wtca.orgWeichertMehner, Robert WeichertTelefon: +49 151 4192 4664, E-Mail: wtca@weichertmehner.comBildmaterial zum Download unter:http://www.datas.weichertmehner.com/WTC_Sarajevo.zipDie Verwendung für Medien ist kostenlos.Bildnachweis: WTC Sarajevo