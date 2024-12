Berlin (ots) -Die Fachzeitschrift "medium magazin" zeichnet das Correctiv-Team Marcus Bensmann, Justus von Daniels, Anette Dowideit, Gabriela Keller und Jean Peters als "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" aus. Mit "Geheimplan gegen Deutschland" hat Correctiv der Jury zufolge das Thema des Jahres gesetzt.In der Begründung der unabhängigen Fachjury heißt es:"Unter dem Titel "Geheimplan gegen Deutschland" berichtete Correctiv Anfang 2024 über ein Treffen, bei dem Pläne zur Vertreibung von Millionen Menschen aus Deutschland diskutiert wurden. Die Recherchen legten die engen Verbindungen der AfD zu rechtsextremen Kreisen und deren gefährlichen politischen Strategien offen. Das fünfköpfige Team hinter dem Bericht setzte bei seinen Recherchen Undercover- und innovative Methoden wie KI-Gesichtserkennung ein, um die beteiligten Akteure zu identifizieren und die geplanten Maßnahmen aufzudecken. Durch die enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen - von klassischer Recherchearbeit über Faktencheck, Kommunikation und Rechtsberatung - konnte die Recherche präzise durchgeführt und rechtlich abgesichert werden. Gegenüber juristischen Angriffen verteidigte das Correctiv-Team bis zuletzt seine Recherche erfolgreich. Der Bericht wurde zur Initialzündung einer bislang einzigartigen Protestwelle in Deutschland: Millionen Menschen gingen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Der Mut des Teams zu dieser außerordentlichen Recherche hat Anfang 2024 das gesellschaftliche Thema des Jahres gesetzt: Die tatsächlichen Gefahren von Rechtsextremismus in Deutschland."Die Liste mit allen "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2024" inklusive der Top 10 in den Fachkategorien (Lebenswerk, Chefredaktion national und regional, Politik, Wirtschaft, Kultur, Unterhaltung, Sport, Wissenschaft, Reportage national und regional, Team) und den Begründungen der Jury erscheint am 18. Dezember in "medium magazin" 06/2024. Das Heft ist als E-Paper- oder Printausgabe im Oberauer-Shop (https://shop.oberauer.com/medien/medium-magazin/) (shop.oberauer.com/medien/medium-magazin/) oder im ikiosk erhältlich.Der undotierte Preis "Journalistinnen und Journalisten des Jahres" wird seit 2004 von der Branchenzeitschrift "medium magazin" verliehen. Bei der Wahl in der Kategorie "Wirtschaft" kooperiert "medium magazin" mit der Fachzeitschrift "Wirtschaftsjournalist:in" (ebenfalls Medienfachverlag Oberauer). Alle weiteren Informationen zum Wahlverfahren und der Zusammensetzung der Jury: mediummagazin.de/jdj-wahlprozedere/.Die Preisverleihung wird am 19. Mai 2025 im Hotel Oderberger in Berlin mit freundlicher Unterstützung von Daimler Truck AG, TotalEnergies, Canon und Otto Group sowie Katjes, Lamy und VDP-Prädikatsweingütern stattfinden.Pressekontakt:Frederik von Castell, Chefredakteur "medium magazin"redaktion@mediummagazin.deOriginal-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66148/5933522