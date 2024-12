Hamburg (ots) -Schweizer Bühnen- und TV-Star Hazel Brugger wird am 4. Januar 2025 in der Elbphilharmonie mit dem Poetry Slam Ehrenpreis ausgezeichnet. Hazel Brugger begann ihre Karriere beim Poetry Slam und feierte später Erfolge im Fernsehen, sowie mit ihren eigenen Bühnenprogrammen. Die Deutschen Poetry Slam Awards von "Kampf der Künste" werden seit 2023 in der Hamburger Elbphilharmonie verliehen. Weitere Preisträger:innen werden live während der Veranstaltung bekannt gegeben. Der Hauptpreis ist mit 4.000 Euro dotiert."Wir freuen uns, den Ehrenpreis an Hazel Brugger zu überreichen. Sie hat mit ihren Auftritten viel für den Poetry Slam getan - gerade in Hamburg kam ihr trockener Humor und ihr Sprachwitz immer gut an. Und wir freuen uns auch, sie in unserer Show: Best of Poetry Slam Day Legends live zu erleben", sagt Jan-Oliver Lange, Gründer und Geschäftsführer von Kampf der Künste.Das Jahr 2025 beginnt am 4. Januar mit der Feier des gesprochenen Worts in Hamburg: Die besten Bühnen-Poet:innen treten einen ganzen Tag lang im großen Saal der Elbphilharmonie auf. Highlight der drei Shows ist die Verleihung der Poetry Slam Awards an Küstler:Innen und Kulturschaffende.Die Veranstaltungen:15.00 Uhr: Best of Poetry Slam Day Rising Stars: Hier performen die jungen Wilden.Line Up: Fine Degen, Lisa Pauline Wagner, Lavender Szymula, No Friends, Kai Bosch, Aidin Halimi, Theresa Sperling, Philipp Potthast* Moderation: Jason Bartsch19.00 Uhr: Best of Poetry Slam Day Awards: Wer den deutschen Poetry Slam Award 2024 mit nach Hause nehmen darf, wird live bekanntgegeben.* Nominierte: Abdul Kader Chahin, Noah Klaus, Kaleb Erdmann, Mona Harry, Yasmin Hafedh, Leah Weigand* Moderation: Ken Yamamoto23.00 Uhr: Best of Poetry Slam Day Legends: Bekannte Künstler:innen und Comedians fegen über die Bühne.* Line Up: Hazel Brugger, Bodo Wartke, Fiva, Volker Strübing* Moderation: David FriedrichAlle Veranstaltungen im Überblick gibt es unter www.kampf-der-kuenste.de.Pressekontakt:lauffeuer KommunikationJörn RebentrostE-Mail. jr@lauffeuer-kommunikation.deTel.: 040 71661 33 20Original-Content von: 10 Punkte GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177963/5933598