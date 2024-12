Leipzig (ots) -Dank positiver Ergebnisse in Bayern und Baden-Württemberg plant die NTS Deutschland GmbH eine weitere Expansion nach Nordrhein-Westfalen. Dabei sucht das Unternehmen ein komplettes Team, das nicht nur die Region erschließt, sondern auch den zukünftigen Standort in NRW mitbestimmt.Die NTS Deutschland GmbH mit Standorten in Friedrichshafen, Leipzig, Rosenheim, Augsburg, Reutlingen, Regensburg und Heidelberg hat in den letzten Jahren eine äußerst erfolgreiche Entwicklung durchlaufen. Die unternehmerischen Ziele wurden weit übertroffen und so strebt der IT-Dienstleister eine Standorterweiterung an. Möglich gemacht hat dies insbesondere die Unterstützung der hervorragenden Mitarbeiter:innen in Deutschland, aller treuen Kunden, der Herstellerpartner, sowie die Leistung des globalen NTS Teams.Die positive Entwicklung gibt nun der NTS Deutschland GmbH die Möglichkeit, über die nächsten Schritte nachzudenken. Wirtschaftlich und personell strebt der IT-Dienstleister weiteres Wachstum an. Bestehende Standorte werden ausgebaut und zudem in neue Regionen expandiert. "Wir sind bereit, einen weiteren Schritt zu gehen und einen neuen Standort in NRW zu eröffnen - vorausgesetzt, wir finden ein Team, das fachlich und kulturell zu uns passt," erklärt Jürgen Tabojer, Managing Director Deutschland. "Das Team steht im Mittelpunkt - es wird nicht nur Teil der NTS Kultur, sondern auch bestimmen, wo genau wir uns in der Region niederlassen." Auch die Anforderungen sind klar definiert: "Wir suchen ausdrucksstarke Teamplayer und anpackende Unternehmertypen, die unsere Werte feiern und bereits über Erfahrung in der technologischen Ausrichtung von NTS verfügen," so Tabojer weiter.RELAX, WE CARE: Mit dieser Motivation übernimmt NTS Verantwortung, gestaltet und betreut IT-Lösungen mit Sorgfalt, Qualität und zertifizierter Erfahrung. Technische Leidenschaft, gepaart mit Super Services, sorgt für begeisterte Kunden und langjährige Partnerschaften. Gemeinsam mit ausgewählten High-End-Herstellern kreieren NTS Expert:innen Lösungen für die Bereiche Network, Security, Collaboration, Cloud und Data Center.NTS wurde im Jahre 1995 von den Eigentümern Alexander Albler und Hermann Koller gegründet. Derzeit sind rund 830 Mitarbeitende an 22 Standorten weltweit beschäftigt. Die Unternehmen der NTS Gruppe erzielten im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von über 341 Mio. Euro.In Deutschland zählt NTS bereits sieben Standorte und konnte sich durch seine Lösungen und Services samt starkem Partnernetzwerk am deutschen Markt erfolgreich etablieren. In Augsburg, Friedrichshafen, Reutlingen, Rosenheim, Regensburg, Heidelberg und Leipzig übernehmen aktuell über 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung für die Konzeption, Implementierung und den reibungslosen, sicheren Betrieb der IT-Systeme angesehener Unternehmen und Institutionen.https://www.nts.eu/de/nts-nrw/Pressekontakt:NTS DEUTSCHLAND GMBHPeter Kächele (Senior Marketing Manager)Tel.: +491701459566E-Mail: peter.kaechele@nts.euhttps://www.nts.eu/de/Original-Content von: NTS Netzwerk Telekom Service AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175670/5933708