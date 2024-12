Das Unternehmen beendet das Jahr 2024 mit 29 neu eröffneten Filialen in ganz Kanada

CALGARY, AB, 18. Dezember 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. ("High Tide" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten, gab heute bekannt, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 900 Carmichael Lane in Hinton (Alberta) morgen mit dem Verkauf von Cannabisprodukten zur Freizeitanwendung und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Des Weiteren teilt das Unternehmen mit, dass seine Canna Cabana-Filiale in der 1036 Pembroke Street East in Pembroke (Ontario) am 22. Dezember mit dem Verkauf von Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird; der Verkauf von Cannabis zur Freizeitanwendung wird folgen. Mit diesen Neueröffnungen verfügt High Tide nunmehr über die 190. und die 191. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada bzw. die 84. in der Provinz Alberta und die 76. in der Provinz Ontario.

Standort Hinton

Hinton, ein neuer Markt für Canna Cabana, ist eine Stadt im westlichen Zentrum von Alberta, entlang des Yellowhead-Highways, etwa eine Autostunde vom weltberühmten Jasper National Park entfernt. Hinton ist die letzte Gemeinde mit Annehmlichkeiten wie Spirituosen- und Lebensmittelläden vor der Grenze des Nationalparks. Die neue Canna Cabana-Filiale befindet sich im bedeutenden Einkaufszentrum Parks West Mall, zu deren Ankermietern zwei nationale Lebensmittelketten und mehrere Schnellrestaurants zählen.

Standort Pembroke

Die nordwestlich von Ottawa gelegene Ortschaft Pembroke mit knapp 15.000 Einwohnern ist ebenfalls ein neuer Markt für Canna Cabana. Die neue Geschäftsfiliale befindet sich an einer Hauptstraße, der wichtigsten Nord-Süd-Verkehrsader der Stadt. Mit nur wenigen Konkurrenten in der Umgebung profitiert dieser Standort von der Präsenz einer nationalen Süßwarenkette in unmittelbarer Nähe der Pembroke Mall; in demselben Gebäude ist auch ein Franchise eines bekannten Fastfood-Restaurants angesiedelt.

"Ich freue mich sehr mitteilen zu können, dass High Tide im Jahr 2024 29 neue Geschäftsfilialen erfolgreich eröffnen konnte und wir damit unser öffentlich erklärtes Ziel erreicht haben, in diesem Jahr 20 bis 30 Standorte in ganz Kanada zu eröffnen. Dieses bemerkenswerte Wachstum ist unserem starken freien Cashflow zu verdanken, der uns die Expansion ermöglicht, ohne dass wir unsere Barreserven anzapfen müssen. Wir festigen weiterhin unsere Stellung als größter Cannabis-Einzelhändler in Alberta, wo wir jetzt 84 Filialen betreiben, und wir sehen noch mehr Wachstumsmöglichkeiten in unserer Heimatprovinz. In Ontario, dem größten Markt Kanadas, haben wir den beeindruckenden Meilenstein von über 75 Läden erreicht. Wir sind bestrebt, diese Zahl zu verdoppeln, und nehmen die Obergrenze von 150 Geschäftsstandorten in der Provinz ins Visier", so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

"Kanada ist nach wie vor ein dynamischer und spannender Wachstumsmarkt und wir machen weitere Fortschritte auf dem Weg zu unserem ehrgeizigen Ziel von landesweit 300 Filialen in den nächsten Jahren. Gleichzeitig fühlen wir uns angespornt von unseren kürzlich gestarteten internationalen Initiativen, die unsere globale Expansion vorantreiben werden. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um unserem engagierten Team für seinen unermüdlichen Einsatz zu danken, gerade jetzt im Dezember. Seine harte Arbeit bildet nach wie vor das Rückgrat unseres Erfolgs", fügt Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte#_edn1. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 191 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom "Report on Business" der kanadischen Tageszeitung "Globe and Mail" zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022 und 2024 im TSX Venture 50 zu einem der 10 leistungsstärksten Aktienwerte in diversifizierten Branchen ernannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie "Retail" aufgeführt. Besuchen Sie http://www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

mailto:omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: den Zeitpunkt des Beginns des Verkaufs von Freizeit-Cannabisprodukten und Konsumzubehör für Erwachsene an unseren neuen Standorten, die erwarteten Vorteile der Geschäftsstandorte sowie unsere Verpflichtung zur Eröffnung der Anzahl künftiger Geschäfte in dem hierin angegebenen Zeitrahmen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift "Nicht vollständige Liste von Risikofaktoren" in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 8. Februar 2024

