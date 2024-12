München (ots) -Im Viertelfinale des DFB-Pokals geht es im kommenden Februar richtig zur Sache: Zunächst trifft am 4. Februar zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte des DFB-Pokals der VfB Stuttgart auf den FC Augsburg. Die ARD überträgt diese Premiere live aus Stuttgart ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) im Ersten und in der ARD Mediathek. Einen Tag später, am 5. Februar, trifft dann im rheinischen Derby direkt der Pokalsieger der vergangenen Saison, Bayer 04 Leverkusen, auf den 1. FC Köln. Der Zweiligist spielt auch gerade um den Wieder-Aufstieg in die Fußball-Bundesliga und wird deshalb sicherlich kein leichter Gegner für die Leverkusener werden. Ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) gibt es das Viertelfinale live im Ersten und in der ARD Mediathek.Im Anschluss an die Live-Übertragung zeigt die ARD den ersten Teil der neuen Doku-Reihe "Die Derbys - legendäre Fußball-Duelle" über das "Old Firm" zwischen Celtic Glasgow und den Glasgow Rangers. Die Veröffentlichung der dreiteiligen Reihe ist im Februar 2025 in der ARD Mediathek geplant.Programm:Dienstag, 4. Februar 202520:15-23:05 UhrSportschauDFB-PokalViertelfinaleVfB Stuttgart - FC AugsburgÜbertragung aus StuttgartMittwoch, 5. Februar 202520:15-23:05 UhrSportschauDFB-PokalViertelfinaleBayer 04 Leverkusen - 1. FC KölnÜbertragung aus Leverkusen23.05-23.35 UhrDie Derbys - legendäre Fußball-Duelle (1/3)Das Old Firm in GlasgowFilm von Ben Wozny und Ole ZeislerPressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5933745