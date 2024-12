NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kern der Anlagestory wäre nicht betroffen von einem möglichen Zusammenschluss der Renault-Beteiligung Nissan mit dem japanischen Autobauer Honda, schrieb Analyst Kian Abouhossein am Mittwochvormittag. Entscheidend für die Franzosen seien die gute Produktpipeline und der starke Barmittelzufluss. Renaults Europa-Standbein bliebe immer noch größer als das einer Nissan/Honda-Kombination, was Chancen auf Zusammenarbeit biete./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 09:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2024 / 10:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131906