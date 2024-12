Flensburg (ots) -Starke Leitung - starke Kita. So lautet das Motto von Stevan Bimbasic, dem Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Fortbildung & Beratung. Mit Feelgood.Kita hat er ein Konzept entwickelt, das Kindertagesstätten dabei unterstützt, ihre Personalprobleme in den Griff zu bekommen und zu gesunden Einrichtungen mit glücklichen Mitarbeitern zu werden. Warum der Schlüssel zum Erfolg die Kita-Leitung ist, worauf das Fortbildungsprogramm aufbaut und was das Angebot von Feelgood.Kita von anderen unterscheidet, erfahren Sie hier.Die Kindertagesstätte ist ein Ort, der Kindern einen geschützten Raum für Interaktion mit Gleichaltrigen und persönliche Entwicklung bietet, während ihre Sorgeberechtigten der Arbeit oder anderen Verpflichtungen nachgehen. Tägliche Routinen, pädagogische Konzepte und ein klar definierter Personalschlüssel sollen sicherstellen, dass den Kindern während ihres Aufenthalts bestmögliche Bedingungen geboten werden. Die Praxis sieht allerdings häufig anders aus: Personalnot und ein hoher Krankenstand sorgen in den meisten Einrichtungen vor allem für Überlastung und Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern, aber auch für die Unterbrechung von Routinen durch Gruppenzusammenlegungen oder -schließungen. So wird aus einer pädagogisch wertvollen Betreuung schnell eine reine Verwahrung der Kinder. Für die Leitung der Kita bedeutet diese Situation Dauerstress. Denn neben Personaleinsatzplanungen, Elterngesprächen und administrativen Aufgaben müssen sie häufig auch in einzelnen Gruppen aushelfen. "Die wichtigste Aufgabe einer Kita-Leitung ist es allerdings, ihr Team zu leiten", verrät Stevan Bimbasic, Geschäftsführer des Instituts für Fortbildung & Beratung. "Durch die Herausforderungen des Alltags kommt dieser Aspekt leider oft zu kurz.""Dabei bildet eine starke Leitung die Grundlage dafür, trotz Fachkräftemangel und Chaos ein starkes Team zu führen", fährt er fort. "Das bedeutet auch, für sein Team einzustehen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass die pädagogischen Fachkräfte wieder belastbarer werden." Gemeinsam mit seinem Team hat Stevan Bimbasic ein Fortbildungsmodell entwickelt, das speziell für Kindertagesstätten konzipiert wurde und die gängigen Probleme von Kitas aufgreift. Das Fortbildungspaket Feelgood.Kita, das Fortbildung, Beratung, Coaching und Supervision beinhaltet, ist eine bahnbrechende Initiative, die sich der Stärkung der psychischen Resilienz von Pädagogen widmet. Das Ziel des Programms ist es, Krankheitstage und Fluktuation im Personalstamm zu minimieren und dabei gesunde Kitas mit glücklichen Mitarbeitern zu schaffen: Feelgood Kitas. Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe, als Sozialassistent und gelernter Erzieher versteht Stevan Bimbasic die alltäglichen Herausforderungen von Erziehern gut und hat eine maßgeschneiderte Methode entwickelt, um sie zu unterstützen. Als Dreh- und Angelpunkt des Erfolgs steht dabei die Kita-Leitung im Fokus. So konnte das Institut für Fortbildung & Beratung bereits fünfunddreißig Kitas aus ihrer Notlage befreien und zu einem glücklichen Ort machen, der den Ansprüchen der Pädagogen und Kinder gerecht wird.Mit Feelgood.Kita zu nachhaltigen ErfolgenDer Lösungsansatz von Feelgood.Kita geht weit über herkömmliche Ansätze zur Stressbewältigung, zum Teambuilding oder Führungskräftetraining hinaus. Satt die wenig greifbare Work-Life-Balance oder kurzfristige Veränderungen zu adressieren, zielt die Methode von Stevan Bimbasic und seinem Team darauf ab, das psychische Immunsystem von pädagogischen Fachkräften zu stärken, damit sie den hohen Anforderungen in der Kita mit Zuversicht und Stärke begegnen können. Dabei setzen sie auf drei Entwicklungsstufen: die Selbsterkenntnis, den Aufbau einer nachhaltigen und gesunden Kommunikationskultur und die Integration der erworbenen Fähigkeiten in den Alltag sowie die langfristige Förderung des Wohlbefindens. "Weil wir wissen, dass die Kita-Leitung der Schlüssel zu einer guten Kita ist, stellt ihre Entwicklung einen zentralen Baustein unseres Fortbildungsprogramms dar", erklärt Stevan Bimbasic. "Durch die Stärkung und die Förderung eines Perspektivwechsels in der Leitung schaffen wir positive Veränderungen, von denen auch die Mitarbeiter direkt profitieren."Die Zusammenarbeit mit dem Institut für Fortbildung & Beratung beginnt grundsätzlich mit einer Hospitation vor Ort, die den Experten Einblicke in den Arbeitsalltag und die spezifischen Herausforderungen der Kita gewährt. Auf Basis ihrer Beobachtungen passen Stevan Bimbasic und sein Team ihre Fortbildung individuell an die spezifischen Bedürfnisse des Pädagogenteams an. Das Herzstück ihrer praxisorientierten Fortbildung stellen anschließend persönliche Besprechungen vor Ort dar, in denen die Anwendung und Reflexion von theoretischem Wissen geübt werden. Regelmäßige virtuelle Leitungstreffen fördern parallel dazu eine effektive Kommunikation. "In interaktiven Zoom-Calls setzen wir das Wissen mit der Kita-Leitung praxisnah um und ermöglichen die aktive Teilnahme an der Entwicklung pädagogischer Strategien", erklärt Stevan Bimbasic. Im Anschluss erhält die Kita für die Teilnahme an der Fortbildung eine Zertifizierung vom Institut für Fortbildung & Beratung, die das Vertrauen der Eltern, potenzieller Bewerber und der Gesellschaft stärkt.Stevan Bimbasic ermöglicht überlasteten Kitas den NeuanfangDurch den ganzheitlichen Ansatz von Feelgood.Kita und den großen Erfahrungsschatz im pädagogischen Bereich, den jeder Berater des Instituts für Fortbildung & Beratung mitbringt, unterscheidet sich das Angebot von Stevan Bimbasic grundlegend von anderen Programmen auf dem Markt. Dank großer Praxisnähe und einem tiefgreifenden Zielgruppenverständnis wissen die Experten, vor welchen Herausforderungen vor allem Kita-Leistungen täglich stehen und wo der Fokus der Zusammenarbeit liegen sollte. 