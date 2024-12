Köln (ots) -- Fitness-Influencerin Erika Rischko und die Content Creator Dylan Do und Fitti verbreiten weihnachtliche Vorfreude mit besonderen Roadtrip im vollelektrischen Ford Explorer- Videoepisode mit musikalischer Begleitung von Thelonious Herrmann alias @Stadtgeklimper- Das Video zur Episode ist jetzt auf dem YouTube-Kanal von Ford Deutschland zu sehenFord bringt mit der dritten Episode des mobilen Vodcasts "Time-Out" zusammen mit der Fitness-Influencerin Erika Rischko und den Content Creator Dylan Do und Fitti eine weihnachtliche Vorfreude in das Kölner Seniorenhaus An St. Georg.Die Episode verbindet Generationen, lässt den Zauber von Weihnachten wieder aufleben und inspiriert mit humorvollen und emotionalen Momenten. Zwischen Erika, Dylan und Fitti liegen gut 57 Lebensjahre, alle drei kommen aus unterschiedlichen Kulturen und doch verbindet sie die Freude an diesem Fest mit ganz unterschiedlichen Bräuchen. Deshalb geht es nicht nur um persönliche Einblicke in ihre Weihnachtstraditionen, sondern vor allem darum, den Bewohnern der Kölner Seniorenresidenz CBT-Wohnhaus An St. Georg Freude und Gemeinschaft zu bringen. Gemeinsam wird der Weihnachtsbaum geschmückt, werden weihnachtliche Leckereien verteilt und bei Musik und Punsch unvergessliche Momente geschaffen." Für viele unserer Bewohnerinnen und Bewohner ist der Besuch einer unserer benachbarten Weihnachtsmärkte äußerst beschwerlich, ohne Begleitung gar unmöglich. Von daher war es toll, dass ein mobiler Weihnachtsmarkt zu uns ins Wohnhaus kam. Der Genuss einer köstlichen Ford-Waffel in Verbindung mit einem leckeren Glühwein und dem Singen bekannter Weihnachtslieder ließ den Besuch eines realen Weihnachtsmarktes dabei völlig vergessen." (Heinz Wendeler, Leiter des Sozialen Dienstes CBT-Wohnhaus An St. Georg)Ein festliches Konzert in der Seniorenresidenz bildet den Abschluss dieser herzerwärmenden Episode. Der Kölner Pianist Thelonious Herrmann alias @Stadtgeklimper (https://www.instagram.com/stadtgeklimper/) animiert mit seinen Klängen zum Mitsingen bekannter Weihnachtslieder. Sowohl Thelonious als auch das CBT-Wohnhaus nutzen einen Ford Transit für ihre individuellen Zwecke.Ein besonderes Highlight der Episode ist die Fitness-Influencerin Erika Rischko, die als "Fitness-Oma" bekannt ist und mit ihren Social-Media-Beiträgen eine große Community inspiriert. Ihre Geschichte zeigt, dass Fitness und Lebensfreude keine Altersgrenzen kennen. Für Erika ist Sport nicht nur körperliche Ertüchtigung, sondern der Schlüssel zu einer positiven Einstellung und einem aktiven Lebensstil.Der Ford Explorer wird in dieser Episode zum zentralen Begleiter und verbindet innovative Technik mit berührenden Geschichten. Mit vollelektrischer Reichweite, einem 14,6-Zoll-Touchscreen und der elektrischen Heckklappe wird jede Fahrt nicht nur komfortabel, sondern auch zu einem unvergesslichen Erlebnis.Das Video zur Episode ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von Ford Deutschland (https://www.youtube.com/@fordindeutschland) verfügbar.__________Weitere Information zum neuen vollelektrischen Ford Explorer finden Sie hier:www.ford.de.__________Über Ford Motor CompanyDie Ford Motor Company (NYSE: F) ist ein globales Unternehmen mit Sitz in Dearborn, Michigan, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten und jedem Menschen Zugang zu Mobilität zu bieten. Der Ford+ Zukunftsplan des Unternehmens konzentriert sich auf vorhandene Stärken des Unternehmens und den Ausbau des Kundennetzes. Ford entwickelt und produziert Lkw, Vans, SUVs und Pkw sowie zugehörige Dienstleistungen. Dazu hat Ford sein Geschäft in drei kundenorientierte Segmente aufgeteilt: Ford Blue für die Entwicklung ikonischer Verbrenner- und Hybridfahrzeuge, Ford Model e für softwarebasierte Elektroautos und Ford Pro zur Unterstützung von Geschäftskunden bei der Umwandlung und Erweiterung ihres Geschäfts mit Fahrzeugen und Diensten, die auf ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Darüber hinaus bietet Ford über die Ford Bank auch Finanzdienstleistungen an. Ford beschäftigt weltweit etwa 174.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Produkte und Services finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH+49 (0) 221/9017510jschrei5@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6955/5933861