• Rund 18 Millionen Deutsche möchten in diesem Jahr an Weihnachts-Events in Computer- und Videospielen teilnehmen• Große Freude auf die weihnachtlichen Events in Games über alle Altersgruppen hinweg• Ein Drittel der Spielenden in Deutschland hat sich schon einmal mit anderen digital in Games getroffen,...

