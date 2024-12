Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Mehr auf die eigene Ernährung achten: Das ist einer der beliebtesten Neujahrsvorsätze. Wer dabei mal etwas Neues ausprobieren möchte, kann versuchen, sich mal rein pflanzlich zu ernähren. Dafür bietet sich der Januar an, der seit ein paar Jahren auch "Veganuary" genannt wird. Und Mario Hattwig hat sich mal schlau gemacht, was man bei einer veganen Ernährung besonders im Blick haben sollte.Sprecher: Gesunde Erwachsene können auf jeden Fall mal ausprobieren, ob ihnen eine rein pflanzliche Ernährung zusagt, sagt die Ernährungswissenschaftlerin Dr. Gunda Backes.O-Ton 1 (Dr. Gunda Backes, 21 Sek.): "Eher weniger geeignet ist sie für Kinder und Jugendliche, aber auch Schwangere, Stillende und Senioren, weil eben bei diesen Personengruppen mit einer rein veganen Ernährungsweise möglicherweise wichtige Nährstoffe nicht in ausreichender Menge zugeführt werden können. Und deswegen würde ich für diese Gruppen empfehlen, das, wenn überhaupt, mit einer ernährungswissenschaftlichen Begleitung durchzuführen."Sprecher: Wichtig bei einer Umstellung ist, dass man die pflanzlichen Lebensmittel gezielt auswählt und sich möglichst ausgewogen ernährt.O-Ton 2 (Dr. Gunda Backes, 27 Sek.): "Ja, auf jeden Fall sollte man täglich eben frisches Obst und Gemüse zu sich nehmen, aber auch Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte. Und ganz besonders gut sind auch Nüsse, die enthalten auch sehr viel Eiweiß und gute Fette. Und das Jodsalz gehört unbedingt dazu, aber auch verschiedene pflanzliche Öle. Und das Schöne ist ja, dass wir heutzutage so ein vielfältiges Angebot an veganen Fleisch- und Käseprodukten haben, dass eigentlich jeder da eine gute Auswahl findet."Sprecher: Hauptsache ist, dass der Körper alle Nährstoffe bekommt, die er braucht. Calcium, Eisen, Zink und Vitamin B12 zum Beispiel.O-Ton 3 (Dr. Gunda Backes, 25 Sek.): "Also unser Körper benötigt Vitamin B12 unter anderem für den Energiestoffwechsel, damit wir die roten Blutkörperchen bilden auch und damit unser Nervensystem funktioniert. Und da es aber nur in tierischen Lebensmitteln eben in ausreichender Menge vorkommt, ist es hier sinnvoll, auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen, wenn man sich nur vegan ernährt. Und das betrifft aber auch noch ein paar andere Mikronährstoffe wie Vitamin D oder auch die Omega-3-Fettsäuren."Sprecher: Vitamin D ist unter anderem wichtig für unser Immunsystem, die Muskeln und die Knochen und kann von unserem Körper mithilfe der Sonne, wenn sie denn scheint, selbst gebildet werden.O-Ton 4 (Dr. Gunda Backes, 26 Sek.): "Aber es kommt eben nur in geringen Mengen in wenigen verschiedenen Lebensmitteln vor, zum Beispiel in fettem Seefisch. Und das Zweite, das wären die Omega-3-Fettsäuren. Die sind ganz wichtig für die Funktion unseres Gehirns und auch für unser Herz-Kreislauf-System. Die kommen aber auch nur in fettem Seefisch und in einigen pflanzlichen Ölen vor, und die kann unser Körper nicht in ausreichender Menge herstellen. Und das ist auch eine Möglichkeit, dass man das über Nahrungsergänzungsmittel einfach ein bisschen optimieren kann."Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos zum Thema "Wichtige Nährstoffe bei veganer Ernährung" gibt's online unter nahrungsergaenzungsmittel.org.Pressekontakt:Lebensmittelverband Deutschland e. V.ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel. +49 30 206143-127struck@lebensmittelverband.dewww.lebensmittelverband.dewww.twitter.com/lmverbandwww.facebook.com/unserelebensmittelwww.instagram.com/unserelebensmittelOriginal-Content von: Lebensmittelverband Deutschland e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12796/5934060