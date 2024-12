Unterföhring (ots) -- WOW schnell und bequem über den Apple Account bezahlbar- Einfacher Zugang zu den beliebtesten Inhalten von WOWUnterföhring, 18. Dezember 2024 - Die Buchung der Streaming-Plattform WOW wird jetzt noch einfacher und schneller für Apple Kunden: Ab sofort kann WOW nach Download im App Store direkt per In-App Kauf-Funktion gebucht und bezahlt werden. Es ist lediglich ein Apple Account erforderlich, WOW Neukunden müssen keine zusätzlichen Angaben zum Abschluss des WOW Abonnements mehr machen.WOW steht für das breiteste Angebot an Sport- und Unterhaltungsinhalten und höchste Qualität zu einem attraktiven Preis. Nutzer haben flexiblen und einfachen Zugriff auf die besten Serien, aktuelle Blockbuster kurz nach dem Kino und das gesamte Live-Sport-Angebot von Sky.Caterina Preti, Senior Vice President OTT bei Sky Deutschland: "Mit der neuen In-App Kauf-Funktion machen wir es für die Kunden nun noch leichter auf die beliebten Inhalte von WOW ganz schnell und bequem zuzugreifen. Aktuelle Topserien wie "The Penguin", "Dune: Prophecy" oder "The Day of the Jackal" sowie die besten Blockbuster und erstklassiger Live-Sport sind damit nur wenige Klicks entfernt."Über WOW:Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein Extra-Fernsehprogramm für Kinder - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Abo. Alle Abo-Varianten, WOW Serien, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Filmvielfalt über alle Genres hinweg, darunter auch Blockbuster kurz nach Kino, Highlight-Serien von HBO sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.dePressekontakt:Jens BohlExternal Communicationsjens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5934058