Der britische Energiedienstleister Mitie kommt mit der Elektrifizierung seiner Flotte weiter schnell voran. Im Beisein von "Future of Roads'-Ministerin Lilian Greenwood wurde nun das 6.000ste Elektrofahrzeug in Betrieb genommen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich wie schon bei der Vorstellung des 5.000sten Elektrofahrzeugs wieder um einen ID. Buzz Cargo. Hiervon hatte Mitie im Februar 650 Exemplare bestellt und ist hochzufrieden mit dem Modell: "In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...