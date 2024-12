Honda will in Japan eine Produktionsbasis für Brennstoffzellensysteme der nächsten Generation schaffen. Heimisch werden sollen die Anlagen in bestehenden Gebäuden in Mooka, in denen Honda im Oktober die Produktion von Pkw-Antriebskomponenten eingestellt hatte. Der japanische Autobauer gibt an, die nächste Generation seiner Brennstoffzellensysteme in Mooka in der japanischen Präfektur Tochigi herstellen zu wollen. Dazu sollen teils das Gelände und ...

