ZEAL hebt wegen außergewöhnlicher Jackpot-Entwicklung Prognose für 2024 erneut an (Hamburg, 18. Dezember 2024) Nach vorläufigen Berechnungen hat die ZEAL Network SE die zuletzt im Oktober 2024 angehobene Jahresprognose für Umsatzerlöse und EBITDA bereits im November erreicht und hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 daher nochmals an. Nunmehr erwartet ZEAL für das Geschäftsjahr 2024 Umsatzerlöse zwischen 175 Mio. Euro und 185 Mio. Euro (bisher: 158 Mio. Euro bis 168 Mio. Euro) sowie ein EBITDA in der Bandbreite von 55 Mio. Euro und 59 Mio. Euro (bisher: 42 Mio. Euro bis 46 Mio. Euro). Die Erhöhung der Prognose (Umsatzerlöse + 17 Mio. Euro und EBITDA + 13 Mio. Euro) ist auf eine außergewöhnlich hohe Anzahl von Maximaljackpots im November und Dezember (7 mal 120 Mio. Euro in Folge bei Eurojackpot) zurückzuführen. Insgesamt wurde damit im Jahr 2024 13 mal ein Maximaljackpot erreicht (2023: 5 mal). Der Geschäftsbericht 2024, einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2025, wird am 26. März 2025 veröffentlicht. EBITDA bezeichnet das konsolidierte Periodenergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen und damit das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit von ZEAL. Kontakt:

Frank Hoffmann, CEFA

Investor Relations



ZEAL

Straßenbahnring 11

20251 Hamburg

T +49 (0) 40 809036042

frank.hoffmann@zealnetwork.de



