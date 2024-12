NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete zuletzt 73,96 US-Dollar. Das waren 78 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar stieg um 96 Cent auf 71,04 Dollar.

An den ersten beiden Handelstagen der Woche hatten die Ölpreise unter schwachen Wirtschaftsdaten des wichtigen Ölimportlandes China gelitten. Am Mittwoch setzte eine Gegenbewegung ein. Zudem sind die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche laut Energieministerium etwas gefallen. Der Rückgang war jedoch etwas weniger deutlich als erwartet.

Die Finanzmärkte warten jetzt auf die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank an diesem Mittwochabend. Es wird allgemeine eine weitere Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet; wichtig werden aber vor allem die Zinssignale für die Zukunft. Die Geldpolitik wirkt sich auf die konjunkturelle Entwicklung und auch auf den US-Dollar aus und ist daher auch von großer Bedeutung für den Ölmarkt./jsl/mis