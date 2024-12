NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson wagte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen frühen Ausblick auf die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal, die der Industriekonzern im Februar vorlegen wird. Es gebe nur wenig Überraschungspotenzial. Die Aktie bleibe ein "Top Pick", ergänzte der Experte. Sie sei eine günstige Möglichkeit für Anleger, um auf attraktive zyklische Perspektiven oder chancenreiche Gewinnausschüttungen zu setzen./tih/menVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2024 / 20:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2024 / 20:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101